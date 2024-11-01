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孫女給去世4年外公手機發短訊竟收到回覆 網友：他還愛妳的證明

香港01／ 撰文：陳進安
嚴女士與外公合照。（極目新聞）
嚴女士與外公合照。（極目新聞）

近日，山東青島發生了一件感人的故事，一名女子在社交媒體上分享了「她與已故外公之間的短訊交流」，瞬間感動了無數網友。這位女子最近遭遇了困惑與迷茫，於是決定給已去世4年的外公發送一條短訊，表達她的思念與不安。不曾想，這個號碼已經被新主人接手，對方用溫暖的語言安慰了她，並告訴她：「不要害怕，我現在是這個手機號的新主人。」這些話如同陽光般照進了原PO的心房，讓她感受到了一絲安慰與支持。許多網友紛紛留言，表示這是一個美好的巧合，外公的號碼留給了一位善良的人，這正是他對孫女的愛與牽掛的「證明」。

原PO嚴女士憶述，事發當晚因為工作上的困惑，她感到十分迷茫，想辭職，於是忍不住發了一條短訊給她的外公，「當時第二天上午約好了去辦離職手續，對未來比較迷茫。每當這個時候我就會很想我姥爺，忍不住給他的手機號發了一條短訊」。她在短訊中寫道，自己很久沒有夢見外公，「小氣的老頭，來夢裏看看我吧」。

第二天早上，她驚訝地發現收到了回覆，這讓她感到無比感動。她形容那位陌生人細心而溫暖的回覆，讓她瞬間感受到了一種久違的安慰，「早上按開手機看到鎖屏上顯示未讀，先是很驚訝，點開之後看到陌生人這麽長一條很暖心的回覆，感到很感動。他後面又加上了一條，不要害怕，我是這個手機號的新主人，真的是很細心的一個人」。

嚴女士與外公的感情深厚，回想起與外公的過往，她透露，外公在世時總是給予她無微不至的關愛。她最大的遺憾是未能在外公最後的時刻陪伴在他身邊。那天早晨，她還在外省，當她收到家人的電話時，外公已經離世，「家人5點多打電話問我『姥爺病重妳能回來嗎？』那個時候姥爺已經沒了，但是家人怕我擔心沒有告訴我，我就訂了第二天的機票」。帶著對外公的思念，她特意買了對方最喜愛的車厘子，但在老家看到的只有一張照片，「我帶的水果最後擺在了遺照面前」。

「這4年裏其實我已經很久沒有夢到他了，所以我會在心裏說，你這個小氣的老頭為什麽不來夢裏看看我？」為了紀念外公，嚴女士在一個遊戲中為他做了一張照片，還在旁邊擺了一張椅子，每當想念外公時，便會去那裏坐一會兒，一起仰望夜空中的月亮。

這則故事在網上引發了熱烈的反響，許多網友在評論中表示，外公一直在以各種方式守護著她，並對她的生活感到滿意與自豪，「我記得其中有一條評論，網友說，幫您算了一下，很久沒有夢到他，是因為他很滿意妳的現狀，各方面都滿意，他為妳自豪，他不再擔心妳了，所以也沒有來夢裏看妳」。

嚴女士也特別感謝那位耐心回覆她的陌生人，正是這份溫暖讓她在困惑之中重新找到了力量。

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文章授權轉載自《香港01》

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