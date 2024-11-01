港鐵男學生坐月臺地板玩手機！職員曾勸起來 2秒後再坐下惹議

靠不住？近日有網友上傳1張於港鐵站月臺所拍的照片，指有穿著校服的學生不管職員勸喻，堅持坐在月臺地面玩手機。樓主目擊該男學生最初是「駁著嘴」站起來，但隨即再坐下，樓主不滿其行為態度，遂拍照公審男學生。

有網友批評該男學生「沒教養」，「穿校服都不顧形象」、「站幾分鐘都難為他這樣」、「懷疑是不是靠不住，站多陣都不行」；不過，有人指只要學生的行為沒有影響他人，其實不須過份苛責。

穿校服男學生坐月臺地面玩手機

該網友在threads上傳照片，可見1名身穿校服的男學生，正坐在港鐵月臺地面專注地使用手機，樓主表示曾有港鐵職員上前要求男學生起身，但形容對方「駁著嘴地起來」，2秒後又故態復萌，重新坐回地面繼續玩手機。雖然目測當時月台沒有大批乘客候車，但有不少人正沿扶手電梯進入月臺，難免會影響排隊，樓主對此感不滿，因而拍照公審對方。

許多網友紛紛批評該學生沒教養，「學校沒教公德心？」、「以前有句話：便斥不雅，似乎到今天沒人會理會」、「月臺有櫈給你坐，況且等車都是幾分鐘的事，有必要坐地上？」、「站幾分鐘都難為他這樣」、「懷疑是不是靠不住」、「穿校服都不顧形象」。惟有人認為若沒有影響他人，則不須過份苛責，也不該公審他人。

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文章授權轉載自《香港01》