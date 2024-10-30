大陸網紅稱｢南京大屠殺｣是日本內政遭炮轟：能開除國籍嗎？

陸媒《四川觀察》報導，大陸一名網紅在發布的作品中稱「南京大屠殺屬於日本內政」，引發網友關注。目前該網紅的賬號已遭到禁言。

10月30日，有網友稱，一位自稱是大陸「211」名校畢業的網紅，在影片中稱「他國內政真的在任何情況下都不能干涉嗎？」，隨後她舉了南京大屠殺作例子並稱「這屬於日本的內政，不能干涉嗎？」

不少網友對其說法指南京大屠殺是日本內政：「所以，能開除國籍嗎」「想出名也不用這樣吧，真的不考慮後果？」「這已經屬於擾亂社會秩序，應該被抓起來！」

不過亦有人提出她是無知：「她這是對內政這個詞有誤解，暫時還不能確定立場有問題」「無知還要做歷史科普大陸，好大的膽。」

目前該大陸的賬號已遭到禁言。

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文章授權轉載自《香港01》