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落荒而逃！大陸西安規劃局副局長接拆遷民上訪 借尿遁躲提問從廁所跳窗逃離

香港01／ 撰文：許祺安
網友拍片稱西安規劃局副局長因回答不上問題，偷偷從廁所窗戶逃離。（影片截圖）
網友拍片稱西安規劃局副局長因回答不上問題，偷偷從廁所窗戶逃離。（影片截圖）

陸媒《大皖新聞》報導，有網民拍片稱西安規劃局副局長因回答不上問題偷偷從廁所窗戶逃離。當地規劃局職員證實，副局長當時是在接待上訪市民，持續約4小時，無奈之下從窗戶離開。

10月29日，西安一網友拍片稱西安市曲江新區規劃局一負責人在接待群眾來訪時，因回答不上問題，偷偷從廁所窗戶逃離。

影片發布者表示，事情發生於10月28日，「我們家附近正在拆遷，但近期規劃不斷變動，導致我們原本該分配住房的地理位置發生改變，這與前期提出的方案截然不同，在我們與規劃局負責人交流時，為了逃避回答問題，這名負責人偷偷從廁所跳窗逃跑了。」

西安市曲江新區自然資源和規劃局職員證實，影片中的負責人是該局的一名副局長，「昨天早上，我們局的一名副局長從9點多到下午1點多，一直在接待市民的上訪，但市民始終不讓其離開，後來無奈之下從窗戶離開。」

網友評論

「原來當幹部也是需要練跳窗跳牆這種應急能力的。」

「三十六計，溜為上策。」

「我倒覺得這個幹部還不錯，面對群眾的問題沒有官威大發怒斥，更沒有惱羞成怒叫保安。」

「估計壓力大了吃不消怕了，但是跳窗逃走真的不太合適。」

「這！真的！太形象了！遇事就跑，表揚就來」

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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