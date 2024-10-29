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拉扯疼痛感…妹子隆胸慘變「石頭」 委屈嘆：被兩任男友提分手

香港01／ 撰文：朱加樟
大陸一名女子在當地的美容醫院做了假體隆胸手術，手術後女子發現胸部手感生硬，其後兩任男朋友都因此與女子分手。示意圖／ingimage
大陸一名女子在當地的美容醫院做了假體隆胸手術，手術後女子發現胸部手感生硬，其後兩任男朋友都因此與女子分手。示意圖／ingimage

中國大陸湖南長沙一名26歲女子在當地的美容醫院做了假體隆胸手術，手術後女子發現胸部手感生硬，形容「躺下摸就像兩個碗扣在胸口」，其後兩任男朋友都因此與女子分手，「都說我胸硬得像石頭一樣，不想碰我了」。涉事的醫院稱手感硬為個人主觀感受。

陸媒《極目新聞》報導，今年1月，女事主在長沙雅美醫療美容醫院（以下稱雅美醫院）醫生的推薦下，選擇了進口品牌「傲諾拉」的「星熠」系列假體，做了假體隆胸手術。

女事主描述稱，「做完一個月，我就發現胸很硬」，其後多次到雅美醫院複查，「他們都跟我說會越來越軟的」。

在平躺時，女事主覺得胸部有拉扯疼痛感，並且平躺時她感覺胸部手感更硬，「我男朋友都說我胸硬得像石頭一樣，不想碰我了，後面就分手了」。之後女事主又交往了一位男朋友，「他就說我的胸是假的，很硬」，於是再次分手。

女事主稱，「因為這個事情，我感覺很自卑，都有點憂鬱了」。

雅美醫院負責人楊經理表示，其醫院從假體材料到醫生、醫院均有正規資格。對於手術後胸部手感很硬，楊女士認為，「這都是你的個人的感知，是主觀的，我們對於術後胸硬不硬也沒有一個界定標準」。

對於該事件的處理方案，楊女士表示，「現在術後還不到一年的時間，可以慢慢恢復，慢慢它會更加軟的」。楊女士又指，無法免費給女事主做修復手術，雙方就後續修復價格仍在協商中。

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文章授權轉載自《香港01》

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