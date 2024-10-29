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面試官問「什麼東西愈生氣愈大？」 新鮮人羞回2字成功錄取

聯合新聞網／ 綜合報導
面試示意圖。圖／ingimage
面試示意圖。圖／ingimage

面試時，許多主管會測試求職者的反應能力，近日中國大陸一名女子被面試官問到「什麼東西愈生氣愈大？」她不疾不徐回答2字，最後成功擊敗其他競爭者、脫穎而出。

據大陸網站《壹讀》報導，這名應屆女畢業生當時與另外兩位求職者共同面試，面試官先是要求他們自我介紹，隨後提出了問題：「什麼東西愈生氣愈大？」讓三人瞬間愣住。

第一名求職者思考片刻後表示，「不好意思，我想不出答案，可以問一些與工作相關的問題嗎？」面試官對此不滿，便當場淘汰對方。接著，第二位求職者回答，「應該是胸部吧！生氣時會起伏變大。」這個回答同樣令面試官感到不滿意。

輪到最後一位求職者、也就是應屆女畢業生時，她害羞地笑說，「是脾氣，愈生氣愈大」，不僅展現了敏捷思維，幽默與靈活反應也令面試官會心一笑，最終成功被錄取。

求職 面試

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