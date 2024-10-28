裝修工強暴屋主震撼影片瘋傳！男屋主遭裝修工下藥圖性侵 結局曝光

家居裝修時工作人員要進入單位，戶主可要特別小心！大陸微博近日瘋傳1段「裝修工強暴男屋主」的影片，指有男屋主找來裝修工人上門商討家中裝修事宜，詎料被裝修工人下藥企圖「硬上」性侵，幸好男屋主恢復一點意識後，即時透過智能家居系統呼叫保安，嚇得裝修工人趕緊逃離現場。

男屋主事後公開影片，引來網友嘩然，直呼恐怖，「太噁心了！」、「真的很危險……」；但有網友指網上早有大量類似情節的影片，這次影片沒有交代案發詳情，警方近日並無相關公布，故質疑是擺拍「自我炒作」博流量。

裝修工企圖性侵男屋主

大陸微博近日瘋傳「裝修工強暴男屋主」影片，指某屋苑有男屋主找來裝修工人入屋商討家中裝修事宜，沒想到被對方下藥企圖「硬上」性侵，「我真的無語，我動都不敢動，嚇死了。怎麼辦啊我現在要。不知道他給我弄了什麼東西，我全身無力，動也不能動」。

裝修工疑下藥迷暈男屋主

從家中閉路電視影片顯示的資料見到，事發今年10月9日晚上6時許至9時許，男屋主邀請裝修工人進屋，2男在客廳看資料討論裝修工程。之後男屋主身體開始出現異狀，變得昏昏沉沉，上半身仰躺梳化上。裝修工人見男屋主意識不清，靠近撫摸其胸部，又不斷強吻，甚至跨坐在男屋主身上半脫上衣企圖「硬上」性侵。影片至此結束。

據指，男屋主稍稍恢復意識後，即時透過智能家居系統呼叫屋苑保安，裝修工於是立刻逃跑。事主幸保不失，但懷疑是裝修工人趁他不注意時候在食物或飲品下藥。

網友怒斥片中裝修工人「變態」

網友看過影片嘩然，直指恐怖，「炸裂！」、「太噁心了吧！」、「真的很危險……」、「變態」。不過也有網友質疑影片真偽，「一看就是自我炒作」、「擺拍博流量」。但亦有網友認為可能真有其事，尤其是屋主是男性，對同性裝修工人當然沒那麼大戒心，沒料到會遭到性侵，「剛看到圖片我以為是自導自演，看了影音感覺不是」。

延伸閱讀：

人渣！15歲少女逃學與男友約會慘遭5男輪姦 驚揭疑犯恐怖背景

撿屍活春宮／醉女遭撿屍下藥性侵直播…200觀眾無人報警 結局悲慘

文章授權轉載自《香港01》