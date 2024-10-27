這樣夠臭嗎？他目睹陸店家用公廁下水管道接水泡臭豆腐 網嚇壞：不要這種的
據《搜狐千里眼》報導，有網友拍片稱，在長沙五一廣場附近，遇到有店員疑似在廁所洗手池下水管道接水處理臭豆腐食材。附近一臭豆腐店員工表示，暫不清楚此事。
10月27日，有網友拍片提醒，稱去長沙五一廣場吃臭豆腐的要注意了，在廁所處理食材也就算了，還用下水管的水。據《搜狐千里眼》報導，附近一臭豆腐店員工表示，暫不清楚此事。
不少網友在評論中表示要注意食品安全，「這根管子有多少唾液濃痰粘在上面」、「就問你們這臭豆腐正不正宗臭不臭吧」、「我不要這樣的臭法」、「我已經很久很久沒有去吃過路邊攤了」、「話說食品安全真的是任重而道遠」。
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文章授權轉載自《香港01》
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