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半夜尖叫聲！醉男突爬窗闖女鄰居家猥褻強吻 竟狂吐一地遭逮捕

香港01／ 撰文：孫聖然
近日，中國大陸浙江一名39歲男子醉酒後，於凌晨翻窗入室強吻女鄰居。目前，當地警方已將他拘捕。示意圖／ingimage
近日，中國大陸浙江一名39歲男子醉酒後，於凌晨翻窗入室強吻女鄰居。目前，當地警方已將他拘捕。示意圖／ingimage

近日，中國大陸浙江一名39歲男子醉酒後，於凌晨翻窗入室強吻女鄰居。目前，當地警方已將他拘捕。

綜合陸媒報導，周四（10月24日），浙江蘭溪一名女子發布影片稱，室友遭翻窗爬入臥室的醉酒男鄰居猥褻、強吻，其後嘔吐不止，她們驚醒後將男鄰居趕走並即時報警。

該女子還提醒，「睡覺不僅要關好門，更要關好窗。」

監視器畫面顯示，當日凌晨近3時，一名身穿黃色恤衫的男子躡手躡腳地從房間走出，同時房間傳出女子的叫聲。

周五（10月25日），當地警方發布通報指，接獲報警後即時展開調查，目前已將39歲男嫌犯董某拘捕，案件正在進一步偵辦中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》

猥褻 鄰居

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