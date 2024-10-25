快訊

周末很夏天、下周急轉深秋陡降溫 專家曝雙颱侵台機率

聽新聞
0:00 / 0:00

廣州村莊每周放飛30萬隻蚊 「以蚊治蚊」有效防控登革熱

香港01／ 撰文：孫聖然
廣州市峽石村每周要放出逾30萬隻蚊，以防控登革熱的傳播。（廣州日報）
廣州市峽石村每周要放出逾30萬隻蚊，以防控登革熱的傳播。（廣州日報）

廣州市峽石村每周要放出逾30萬隻蚊，以防控登革熱的傳播，而這種「以蚊治蚊」的生物防治技術已持續了7年之久，至今全村未錄得1宗登革熱個案。

據《廣州日報》報導，廣州市疾控中心發布最新通報指，10月14日至10月20日期間，廣州市報告新增497宗登革熱個案，較再上一周增加了60宗。截至周一（10月21日），廣州市有157個街鎮的相關區域正在開展登革熱疫情處置，存在傳播風險。

登革熱主要通過伊蚊叮咬傳播，避免蚊蟲叮咬是預防登革熱的關鍵。清除蚊蟲滋生地、使用殺蟲劑等是目前防控登革熱傳播的常見方法。然而，在廣州市白雲區江高鎮峽石村，專業團隊卻通過每周放出逾30萬隻蚊來防控登革熱的傳播。

與普通蚊不同的是，被放出的蚊是感染了沃爾巴克氏體的雄性白紋伊蚊，常被稱為「益蚊」、「絕育雄蚊」。據介紹，俗稱「花斑蚊」的白紋伊蚊是傳播登革熱、寨卡病毒病的元兇，而當被放出的雄蚊與野外的雌蚊進行交配後，雌蚊所產的卵將無法成功孵化，進而無法發育為成蚊，由於雄蚊不叮人、不吸血，因此可以通過長期投放益蚊，來大大降低白紋伊蚊種群密度，有效防控登革熱的傳播。

峽石村是目前廣州唯一一個持續開展「以蚊治蚊」生物技術防控登革熱的村，該項目早在2018年就已開展。根據長期監測顯示，村內白紋伊蚊的控制率常態化超過90%。有報導顯示，2018年10月，峽石村「以蚊治蚊」項目還吸引了美國、印度、泰國等多國專家學者組團前來調研。

延伸閱讀：

登革熱／廣州一周內出現437宗個案 首次報告重症病例

登革熱北上注意／佛山、廣州、中山、深圳出現大量個案 港衞生署籲預防

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

廣州村莊每周放飛30萬隻蚊 「以蚊治蚊」有效防控登革熱

廣州市峽石村每周要放出逾30萬隻蚊，以防控登革熱的傳播，而這種「以蚊治蚊」的生物防治技術已持續了7年之久，至今全村未錄得1宗登革熱個案。 據《廣州日報》報導，廣州市疾控中心發布最新通報指，10月14

滬女在瑞士安樂死...與｢不死癌症｣鬥爭20年 生命最後錄倒計時影片

來自上海的女子沙白，經歷了與「不死的癌症」紅斑狼瘡鬥爭20多年後，作出安樂死的決定。近日，她購買了一張飛往瑞士的單程機票，並在生命的最後幾天時光，用影片記錄自己的生活。沙白透露，自己會在當地時間周四（10月24日）執行安樂死，而目前她應已身處另一個世界，就猶如此前在影片中說的，「很快就可以看到不一樣的美麗的風景了。」

以為是博愛座...港鐵阿伯中英文要求讓位 港女1原因拒讓竟秒變壞人

博愛座不時引起乘客間爭執。有港女在網上發文發照片，早前乘坐港鐵時，她坐在博愛座同行的另一端，有名老伯上車後站到她面前要求讓座，港女一時反應不過來，老伯改用英文提出要求，又指「這是博愛座」，港女以英文回答「不是」，老伯仍不罷休想用群眾壓力迫她讓座。由於原PO弄傷腳，感腳痛而堅持不讓，後來有另一位乘客讓座給老伯，令她「一秒變壞人」。港女不滿對方態度「老奉（自以為理所當然）」，又用博愛座來道德勒索她，氣得要求廢除博愛座。

樂山大佛現「男女混用」男廁 男遊客小便時遭多名大媽闖入排隊

四川樂山大佛景區驚現「男女混用」男廁，男遊客在尿兜旁小便、女遊客站在廁格外等位，場面十分「和諧」。對此，景區方面回應，廁所嚴格分男女，並呼籲遊客有序、文明如廁。

陸女求助「請幫我兒子擦屁股」 港男無視後對方竟對兒喊：他願意幫忙

當到達一定歲數，不少小孩就要自行上廁所，以訓練自理能力。惟最近1名男子在網上發文，表示日前到公眾地方的廁所，不料被1名大陸女子要求幫忙…

婚戒藏薯條盒、來賓吃兒童餐！麥當勞辦婚宴 陸夫妻花不到5萬

一對95後的大陸武漢新人，因為兩人經常到麥當勞約會，在準備邁向結婚階段時，兩人決定在麥當勞舉辦一場別開生面的婚禮，他們並透露這場婚禮所有人的餐點共支出不到千元人民幣(約台幣4千5百元)

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。