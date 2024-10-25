廣州村莊每周放飛30萬隻蚊 「以蚊治蚊」有效防控登革熱

廣州市峽石村每周要放出逾30萬隻蚊，以防控登革熱的傳播，而這種「以蚊治蚊」的生物防治技術已持續了7年之久，至今全村未錄得1宗登革熱個案。

據《廣州日報》報導，廣州市疾控中心發布最新通報指，10月14日至10月20日期間，廣州市報告新增497宗登革熱個案，較再上一周增加了60宗。截至周一（10月21日），廣州市有157個街鎮的相關區域正在開展登革熱疫情處置，存在傳播風險。

登革熱主要通過伊蚊叮咬傳播，避免蚊蟲叮咬是預防登革熱的關鍵。清除蚊蟲滋生地、使用殺蟲劑等是目前防控登革熱傳播的常見方法。然而，在廣州市白雲區江高鎮峽石村，專業團隊卻通過每周放出逾30萬隻蚊來防控登革熱的傳播。

與普通蚊不同的是，被放出的蚊是感染了沃爾巴克氏體的雄性白紋伊蚊，常被稱為「益蚊」、「絕育雄蚊」。據介紹，俗稱「花斑蚊」的白紋伊蚊是傳播登革熱、寨卡病毒病的元兇，而當被放出的雄蚊與野外的雌蚊進行交配後，雌蚊所產的卵將無法成功孵化，進而無法發育為成蚊，由於雄蚊不叮人、不吸血，因此可以通過長期投放益蚊，來大大降低白紋伊蚊種群密度，有效防控登革熱的傳播。

峽石村是目前廣州唯一一個持續開展「以蚊治蚊」生物技術防控登革熱的村，該項目早在2018年就已開展。根據長期監測顯示，村內白紋伊蚊的控制率常態化超過90%。有報導顯示，2018年10月，峽石村「以蚊治蚊」項目還吸引了美國、印度、泰國等多國專家學者組團前來調研。

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文章授權轉載自《香港01》