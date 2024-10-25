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滬女在瑞士安樂死...與｢不死癌症｣鬥爭20年 生命最後錄倒計時影片

香港01／ 撰文：孫聖然
沙白在影片中豁達優雅。（影片截圖）
沙白在影片中豁達優雅。（影片截圖）

來自上海的女子沙白，經歷了與「不死的癌症」紅斑狼瘡鬥爭20多年後，作出安樂死的決定。近日，她購買了一張飛往瑞士的單程機票，並在生命的最後幾天時光，用影片記錄自己的生活。沙白透露，自己會在當地時間周四（10月24日）執行安樂死，而目前她應已身處另一個世界，就猶如此前在影片中說的，「很快就可以看到不一樣的美麗的風景了。」

在沙白的「告別影片」中，她依然豁達優雅，向觀眾展示了她帶走的3樣東西，一條項鏈、一本書、還有爸爸送的圍巾，並稱準備於瑞士時間10月24日下午4時在瑞士安樂死。

沙白在20歲時被診斷出紅斑狼瘡，這種被稱為「不死的癌症」的慢性病，時刻折磨着她的身體。到今年為止已經發病7次，並導致了腎衰竭。每周需要進行3次、每次5到6小時的腎透析。據悉，紅斑狼瘡會導致身體免疫系統自我攻擊，且不易根治、需長期治療。

但就在不少人祝福她加油治療時，她對於自己生命的最後一程，已經做好了選擇，「我要美，要自由，要一切，也願意為此承擔代價。」

陪同沙白一同去瑞士的是她80歲的爸爸，在此前的一段影片中，沙白細數從幼稚園開始，她得到了哪些人的愛，得到了哪些幫助，說得最多的也是她的爸爸。而對於女兒的決定，沙白的爸爸也花了很長的時間接受，最後才說，「去吧，我們去吧，爸爸愛你，支持你，確實沒有必要承受這種無謂的痛苦。」

在最後幾天的影片中，沙白和爸爸一同去看風景、吃美食，努力提升活着質量和體驗。更重要的是，他們有好好表達對彼此的愛。香港時間10月24日下午，沙白發布「爸爸和我最後一個影片」，稱「我過了極好的一生」，同時還對她的爸爸說，「以後我再也不會麻煩你了」。她還在影片中介紹，「這裏就是dignitas（尊嚴，瑞士最大的安樂死的機構）外面，環境蠻好的，旁邊還有一個小池塘。」

對於這樣的抉擇，沙白說，「不能只看生命的長度，而要看它的狀態。從我出生到現在，這就是我最想要的人生狀態，即使讓我重新來過，也不可能比這一遍活得更好。」、「什麼美好的東西都會逝去，但是瞬間就是永恒，我們活在每一個當下，當妳回顧一生時，是由一個個美好的瞬間構成的。總有一天，妳會皮肉殘破，皺紋遍布，要在妳年輕美麗、充滿魅力的時候，盡情去愛，盡情去體驗這個世界的美好，不要害怕受傷。當你離開時，便可坦然地說，此生無憾。」

不少網友都在沙白的影片下方留言稱「期待出現反轉」、「希望明天又有沙白新的視頻」，不過，目前沙白的個人社交媒體暫無進一步更新，且頭像已由彩色變成黑白。

據了解，沙白應是首位公開獲批在瑞士安樂死的大陸人。上一位公開選擇在瑞士安樂死的華人，是台灣著名體育主持人傅達仁，他於2018年6月在瑞士執行安樂死，並公開了自己安樂死的全過程。

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文章授權轉載自《香港01》

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