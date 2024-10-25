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以為是博愛座...港鐵阿伯中英文要求讓位 港女1原因拒讓竟秒變壞人

香港01／ 撰文：喬納森
樓主指自己坐在關愛座同行的另一端，途中有名老伯上車後站在她面前要求讓座。（Threads圖片）
樓主指自己坐在關愛座同行的另一端，途中有名老伯上車後站在她面前要求讓座。（Threads圖片）

博愛座不時引起乘客間爭執。有港女在網上發文發照片，早前乘坐港鐵時，她坐在博愛座同行的另一端，有名老伯上車後站到她面前要求讓座，港女一時反應不過來，老伯改用英文提出要求，又指「這是博愛座」，港女以英文回答「不是」，老伯仍不罷休想用群眾壓力迫她讓座。由於原PO弄傷腳，感腳痛而堅持不讓，後來有另一位乘客讓座給老伯，令她「一秒變壞人」。港女不滿對方態度「老奉（自以為理所當然）」，又用博愛座來道德勒索她，氣得要求廢除博愛座。

貼文引來不少網友回應，「他態度差，老奉（自以為理所當然），我不會讓，好多讓咗俾佢唔該都冇聲，依啲人根本覺得你唔讓就你唔啱，根本就變成批鬥座」，有人認為老伯可能誤會了原PO坐在博愛座「佢係咪以為成排都係優先座先，講嘢咁巴閉，俾上面張貼紙呃咗，個覆蓋範圍太大」，有人則教路「戴耳機＋抱住個袋（當攬枕）＋低頭＝連呢啲對話都可以慳返」。

有港女在Threads發文及發照片，大嘆早前乘坐港鐵時，她指自己坐在博愛座同行的另一端，途中有名老伯上車後站在她面前要求讓座。原PO一時反應不及，老伯改用英文提出要求，「can you let me sit?（你可否讓給我坐？）」、「 can u see the signs?（你有否看到（博愛座）標誌？） ，妳坐到是關愛座！」。原PO回答他「here’s not（這裏不是」，老伯想了一會回答「it’s fine（算了）」仍不罷休，想用群眾壓力迫她讓座，由於原PO剛弄傷腳感痛楚而堅持不讓。後來有另一位乘客讓座給老伯，令她「一秒變壞人」。

而坐在附近的乘客火上加油說「如果我條腰骨無事我都讓」，原PO心想「點解佢又會覺得我身體無需要去坐？」。她不滿老伯態度「老奉」，又用博愛座來道德勒索，「可否廢X咗關愛座。大家有咩睇法？你會秒速讓位嘛？」。

網友解釋為何不應取消博愛座

不少網友撐原PO「佢態度差，老奉，X街嘅，我唔會讓，好多讓咗俾佢唔該都冇聲，依啲人根本覺得你唔讓就你唔啱，根本就變成批鬥座」、「後生係原罪」。又有人分享讓座奇遇，「讓座嘅方法真係好關鍵，試過想讓畀個肚大過西瓜嘅孕婦，結果因為出去扶佢就畀個耆英飛人坐咗，結果大把人圍住佢X到佢發爛渣都唔起身」。

不過有人認為不可取消博愛座「好似你個CASE成功趕走佢咁，無關愛座嘅話，班人會當正成架車啲位都係佢哋嘅」。有人認為老伯可能誤會了樓主坐在關愛座「佢係咪以為成排都係優先座先，講嘢咁巴閉，俾上面張貼紙呃咗，個覆蓋範圍太大」，有人則教路「戴耳機＋抱住個袋（當攬枕）＋dump低頭＝連呢啲對話都可以慳返」。

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文章授權轉載自《香港01》

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