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樂山大佛現「男女混用」男廁 男遊客小便時遭多名大媽闖入排隊

香港01／ 撰文：孫聖然
四川樂山大佛景區驚現「男女混用」男廁。（影片截圖）
四川樂山大佛景區驚現「男女混用」男廁。（影片截圖）

四川樂山大佛景區驚現「男女混用」男廁，男遊客在尿兜旁小便、女遊客站在廁格外等位，場面十分「和諧」。對此，景區方面回應，廁所嚴格分男女，並呼籲遊客有序、文明如廁。

網傳影片顯示，在樂山大佛景區男廁中，幾位男遊客正在尿兜旁小便時，竟突然有幾位女遊客毫不避諱地步入男廁，站在廁格外等待。

事件隨即引發網友熱議：

「性騷擾啊這是。」

「性別一換，先挨打後拘留。」

「有人在上廁所也進去，真是沒底線了。」

「既然分了男女廁，女性就不應該進男廁。」

「生理構造不同等原因，每次女廁都排長隊，但是男生就流動起來很快，每個景區的男女廁比例真的要1比3的建設，這樣才是真的人性化。」

對此，樂山大佛景區工作人員周四（10月24日）表示，事發在景區花湖灣附近一處停車場的公廁，「當時來了一個老年旅行團，可能是坐了太久的車，遊客下車後便整團去廁所，於是出現了上述影片中的情況。」

該工作人員說，景區硬體設施是配備充足的，廁格的數量也是科學規劃的，「女廁所難免有排隊的情況，但正常是夠用的，當時可能是有的老年女性遊客坐車太久等不及，便去了男廁所，現場管理員攔都攔不住。呼籲廣大遊客有序、文明如廁。」

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文章授權轉載自《香港01》

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