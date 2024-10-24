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陸女求助「請幫我兒子擦屁股」 港男無視後對方竟對兒喊：他願意幫忙
當到達一定歲數，不少小孩就要自行上廁所，以訓練自理能力。惟最近1名男子在網上發文，表示日前到公眾地方的廁所，不料被1名大陸女子要求幫忙，稱自己的兒子不懂得去完廁所擦屁股，想他入男廁幫手清潔一下。樓主聽後大為震驚，沒有打算理會對方，不料對方「還在跟她兒子說，我會進去幫忙擦屁股」，讓樓主哭笑不得。
向兒子訛稱港男願意幫忙
該名男子近日在Threads上發文，表示早前外出時準備如廁，不料卻看到1名大陸女子蹲在廁所外，並希望他出手相救，「說他兒子不會擦屁股」，樓主聽後不想理會對方，但該名女子竟直接大聲告知兒子樓主願意「仗義幫忙」的消息，「他還跟兒子說我會進去幫忙擦屁股」。雖然樓主最後沒有幫忙擦屁股，但不禁在帖中慨嘆道「我的樣子是不是比清潔人員更像清潔人員」。
網友：帶他去女廁啦！
該名母親的舉動引來許多網民批評，並認為她要求陌生人為其兒子擦屁股是匪夷所思，「為什麼她自己不幫她兒子？」、「要別人代勞？有病嗎？」、「你問她是不是有病？叫人幫她兒子擦屁股，這些東西應該在家裡教，怎麼會叫外面的人幫忙」、「幾歲了還不會？年紀小的話女人應該早就帶他進女廁，他也太傻，互不相識找人做這樣東西」、「家長沒家教就算了，還要求陌生人去做，真的太過份」、「什麼鬼東西，擦屁股是說聲拜託就有人幫忙的事嗎」。
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