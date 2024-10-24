婚戒藏薯條盒、來賓吃兒童餐！麥當勞辦婚宴 陸夫妻花不到5萬

陸媒《九派新聞》報導，一對95後的中國大陸武漢新人，因為經常到麥當勞約會，在準備邁向結婚階段時，兩人決定在麥當勞舉辦一場別開生面的婚禮，他們並透露這場婚禮所有人的餐點共支出不到千元人民幣(約新台幣4500元)，婚禮布置也僅花費百餘元人民幣(約新台幣450元)，最大的開銷則落在請來造型師和攝影師的共1萬多元(約新台幣45000多元)的支出，全部總經費約在11,100元人民幣(近新台幣5萬元)。

這起在麥當勞舉辦婚禮的新人為95後（指1995-1999年出生）的李家勝與楊甜甜，兩人在今年將自己獨一無二的「麥當勞婚禮」照片放上社群平台，引起熱議。

在這場婚禮中，新郎將婚戒藏在薯條盒內，站在「得來速」的窗口遞給新娘，其婚紗照的背景牆也印有麥當勞標識，麥當勞服務人員還特別穿上了節慶時節才會換上的粉紅色制服，現場還灑滿馬鈴薯和番茄，婚禮由新娘好友負責主持，新人則有一個互相告白、臨場發揮的時間，氣氛相當輕鬆、溫馨。

特別的是，這場僅邀請十名好友到場的麥當勞婚禮，給賓客的菜色竟是要價98元人民幣(約新台幣441元)的「兒童套餐」。

新娘楊甜甜向媒體表示，當時選擇麥當勞辦婚禮，是因為覺得與其給長輩一個莊重的傳統婚禮，為何不給自己一個輕鬆快樂的結婚儀式？兩人最終在漢陽區的一間擁有雙層獨棟建築的麥當勞結婚。

新娘也透露，其實在麥當勞婚禮外，兩人還有另一場為長輩準備的傳統婚禮。她表示這場傳統婚禮共席開23桌酒席，每桌加上菸酒花費則近4000元人民幣(一桌約新台幣1.8萬元），與「麥當勞婚禮」所有人不到千元人民幣支出的餐點費用形成對比。

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