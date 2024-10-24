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母女4人都是她！48歲婦扮「戀愛詐欺師」 1人分飾3胞胎拐騙適婚男

聯合新聞網／ 綜合報導
48歲婦人分飾3胞胎，與3名青年談戀愛詐財。此為示意圖，非當事人。 圖／Ingimage
48歲婦人分飾3胞胎，與3名青年談戀愛詐財。此為示意圖，非當事人。 圖／Ingimage

根據陸媒《中國報》轉述《九派新聞》報導，中國大陸福建省靖江市一名48歲的張姓婦人，竟一人分飾三角，自導自演3胞胎，分別與鮮肉同事和同事的兩名友人大談戀愛。事件曝光後，她被當地法院依詐騙罪判處有期徒刑3年、緩刑4年，同時必須支付2萬元人民幣(約新台幣9萬元)的罰金。

報導指出，張姓女子在2022年6月與26歲男子小龍（化名）在同家工廠工作，因小龍正值適婚年齡，張女便以想介紹對象的藉口，佯稱自己有3胞胎女兒，想介紹大女兒「賀麗」給他，二女兒「周丹」及三女兒「秋菊」，則介紹給小龍的同村好友小張及小劉認識。

張女牽線成功後，以化妝、變聲、變裝，及切換不同性格等方式，成功扮演出「3胞胎女兒」，分別與小龍及其兩位友人談戀愛，並趁機詐取財物。她為此訂出了嚴格的時間表，避免與「女兒們」同時現身的場合，以免東窗事發。

直至有天小張發現女友失蹤，在聯絡女友的「姊姊」後，對方也不願代為聯繫，小張便找上警方盼能調解此事。該起感情詐騙事件，終在警方的調查中被揭發，3名男子才赫然發現自己的女友竟是同一人，且是小龍的48歲同事。

湖北省蘄春縣檢察院據警方調查結果提出公訴，張女隨後被依詐騙罪判處有期徒刑3年、緩刑4年，並須支付2萬元人民幣(約新台幣9萬元)的罰金。

詐騙

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