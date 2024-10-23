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江蘇網友廢物站買舊書手稿 意外拼湊出女科學家的人生片段

香港01／ 撰文：林芷瑩
網紅在其中一本舊書上發現王銳的簽名。（小紅書＠在給馮源寫歌）
網紅在其中一本舊書上發現王銳的簽名。（小紅書＠在給馮源寫歌）

10月22日，一位名為「在給馮源寫歌」的網紅在社交平台上發文，分享了自己在廢品站偶然購得幾本舊書和手稿，意外拼湊出一位已故科學家的人生片段。

而這位科學家，正是享受國務院特殊津貼的女藥物專家——王銳。

網紅介紹，日前在廢品站中無意間發現大批舊書，有雜誌、醫學期刊、畫冊、俄華辭典、英文詞典、日文字典等，書上都沒有署名，當她仔細閱讀時，發現書中夾了幾頁手稿，內容涉及藥物研究和個人經歷，顯然出自一位知識淵博的人之手。

網紅翻揀出沒有被弄髒的舊書以及大部分手稿，以60元（人民幣，下同。約新台幣240元）的價格購買。她回家後翻閱手稿，通過這些舊物的線索和內容，終於得悉手稿主人的真實身份——江蘇省藥物研究所的研究員王銳。

《九派新聞》報導，網紅介紹，當時帶了十幾疊手稿及大約10本書回家，她在其中一本書上發現王銳的簽名，還在一本筆記中發現一張江蘇省衛生廳下發的證件，證件上有王銳的名字、出生年月及照片，「我這才確認了這些書主人的身份」。

網紅介紹，手稿中的一部分內容是王銳在她專業上的研究成果，像是論文或者出書的初稿，還有一部分是實驗記錄，「有各種術語和公式，我完全看不懂」。

事件引起大眾關注及討論，在網友的建議下，網紅聯繫了王銳的家鄉江蘇常州市武進區，並得知當地的檔案館一直有收錄了王銳的人物志，於是決定將舊書和手稿交給檔案館，「我把手稿帶回來，只是不忍心看這些東西堆在垃圾堆裏，並不知道要怎麽處理，現在這樣的結果我覺得是最好的了」。

目前，網紅已將手稿送到武進區檔案館，經過檔案館同意，她留下了帶有王銳簽名的書籍，「雖然我看不懂，但我覺得這是她留給我的禮物」。

公開資料顯示，王銳是江蘇武進人，1928年7月出生，是江蘇省藥物研究所研究員，曾任衛生部血吸蟲病專家咨詢委員會委員。1952年，她從南京藥學院畢業，從事抗血吸蟲病藥物研究。1980年，她參與的吡喹酮研究獲江蘇省科技成果獎、衛生部乙級科研獎，1985年更獲得國家科技進步二等獎。

上世紀80年代，王銳又投身滅螺藥的研究工作，並主導「高效低毒滅螺藥」科研項目，被列為「八五」國家科技攻關項目。她個人榮獲全國勞動模範稱號，並於1992年獲國務院批准享受政府特殊津貼。

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文章授權轉載自《香港01》

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