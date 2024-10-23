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38歲醉漢燒烤店內騷擾19歲女生 老闆娘霸氣抱摔阻攔

香港01／ 撰文：許祺安
昆明一名38歲男子酒後騷擾鄰桌19歲女生，遭現場包含女子男友、燒烤店的老闆娘等人制止，爆發肢體衝突。（紅星新聞）
昆明一名38歲男子酒後騷擾鄰桌19歲女生，遭現場包含女子男友、燒烤店的老闆娘等人制止，爆發肢體衝突。（紅星新聞）

有大陸網友近日向媒體爆料，稱女友在昆明市西山區某燒烤店遭到男子酒後騷擾，他出面制止卻反被對方毆打，待當地警方介入後，雙方已就民事部分達成和解，唯涉事男子涉嫌違反《中華人民共和國治安管理處罰法》，已遭警方立案調查。

綜合央視、《紅星新聞》等陸媒報導，根據監控影片顯示，10月18日凌晨，一名黑衣男子在昆明市西山區某燒烤店內酒後騷擾一名女子，反覆糾纏不休。該女子的男友見狀上前勸阻，雙方隨即爆發肢體衝突。期間，燒烤店的老闆娘還曾多次出面制止，甚至抱摔黑衣男子試圖制止衝突。

10月21日，當事人錢先生接受《紅星新聞》採訪時表示，當時他發現黑衣男子騷擾女友，立刻上前阻止，但對方不僅辱罵推搡，還追到店外對他動手。

根據昆明五華警方消息，事發時間為10月18日凌晨1時許，警方接獲報案稱有人酒後滋事。經調查，19歲女子王某某在昆明昭宗路一燒烤店用餐時，遭到鄰桌38歲男子解某酒後滋擾，隨後她的男友錢某某（23歲）出面制止，雙方發生肢體衝突。圍觀群眾隨後將雙方拉開，事件並未造成人員受傷。當天雙方就民事部分達成和解，解某因其行為涉嫌違反《中華人民共和國治安管理處罰法》，警方已立案調查。

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文章授權轉載自《香港01》

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