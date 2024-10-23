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成都5歲女童學乒乓球被打腫臉 家長質疑教練發洩情緒故意抽打

香港01／ 撰文：林芷瑩
可可在乒乓球培訓班疑被教練故意抽球，左眼眶下方有瘀傷。（影片截圖）
可可在乒乓球培訓班疑被教練故意抽球，左眼眶下方有瘀傷。（影片截圖）

四川成都有家長反映，其5歲女兒在一間培訓機構練習乒乓球時，遭教練多次用力抽球，導致臉部紅腫。

家長王女士介紹，女兒可可從4歲多起便在這間培訓機構學習乒乓球。10月15日，可可如常到機構練習乒乓球，期間王女士有事離開，一小時後回到機構，發現女兒臉上發紅，且左眼眶下方有青紫的痕跡。當時，可可表示「是老師用乒乓球打的」；下課後，涉事教練廖老師也輕描淡寫說是「不小心用球擦到了」。

翌日，王女士要求培訓機構出示閉路電視紀錄。畫面顯示，乒乓球教練廖老師與可可對打乒乓球時，部分打球動作看起來較為用力，期間，可可有多次明顯的躲球動作。

王女士描述，教練一共用乒乓球「抽打」女兒10次，「廖老師去反覆多次用超大力氣向孩子『抽』球，對於一個剛剛高出乒乓球案一個頭高的5歲孩子，這每一個『抽』過去的球，都充滿個人情緒！」。她向一位專業打乒乓球的朋友出示閉路電視紀錄，「朋友說這個球的力度和角度不是一個幼齡課堂會出現的」。

王女士質疑教練是否在發泄情緒。她透露，涉事機構至今也沒有向她道歉，目前已經報警處理。成都高新區文體局工作人員表示已接到投訴，正在核實相關情況。

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文章授權轉載自《香港01》

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