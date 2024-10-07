江蘇婦墮井致脫臼全身擦傷 多部門均稱非窨井管理方拒賠償

江蘇靖江市有婦人接送小朋友放學時，意外跌入路中深1.6米的窨井中，導致左側肩關節脫臼，全身多處大面積擦傷。

傷者家屬稱，事發時窨井的井蓋有凹陷鬆動，但沒有任何警示標誌，多個部門均稱涉事窨井不歸自己管理。截至10月7日，窨井的歸屬仍然未明。

《澎湃新聞》報導，來自大陸江蘇靖江市濱江新城的高女士敘述，居住的小區與其孩子的學校僅一條馬路之隔，其中一段紅綠燈路口的橋面是家姑接孩子放學的必經之路，橋面下有個大型窨井，井蓋總面積約為4平方米，井蓋幾乎占據整個橋面的人行道路，」平時路人都得在上面走來走去」。

高女士稱，9月19日下午，家姑如常走過橋面去接孩子放學時，未料其中一塊井蓋凹陷鬆動且一端翹起，她隨後和2塊井蓋一同掉入井中，更被井蓋砸到肩膀，「我婆婆說當時嗆了好幾口水，又很疼，以為自己要死在裏面了」，最後借助井邊的扶手和水的浮力，才把頭伸出水面呼吸。

高女士表示，家姑墮井後曾打電話向家人求助，她在水中浸泡了10幾分鐘，疼得幾乎昏厥，直至後來聽到有腳步聲才大聲呼救，幸有行人發現後協助報警；其丈夫趕到後，從物業借梯才把家姑救起。

高女士稱，當天剛好是颱風過後，天氣較好，若是雨天墮井，後果不堪設想。事發後，家姑渾身上下都是污水，醫院檢查後發現左側肩關節脫臼，全身手臂、大腿等多處大面積擦傷，至今仍未恢復。

此後，高女士多次向附近派出所、濱江新區辦事處、城建集團、12345熱線等部門反映窨井問題，但各個部門均稱窨井及井蓋並非由自己巡查維護，也無人承擔醫療費用。

高女士從小區物業處了解到，事發前幾天，小區曾兩度聯繫12345熱線反映井蓋鬆動問題，但一直沒有解決。9月23日，市政工人曾維修井蓋，但只將原來的井蓋重新拼湊移動，填補掉落的2塊井蓋，「現在每天仍舊有很多電動自行車和行人從上面經過」。

高女士稱，塌陷的窨井距離附近小學僅有3、400公尺路程，更是學生們上學的主要路段，「如果哪天小朋友掉進去如何自救？」。她希望相關部門對窨井的歸屬問題有一個說法，並賠償家姑的醫療和後續費用，同時希望相關部門承擔巡查維護的職責，保障附近居民、學校學生的安全。

延伸閱讀：

浙江雁盪山纜車突發故障1遊客墮下 當地：門被風吹開 傷者正治療

飲酒快可獲12罐啤酒,,,四川7旬老翁參賽後猝死 家屬索賠720萬遭拒

文章授權轉載自《香港01》