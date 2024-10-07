陸國慶走紅的雲南哀牢山裏有什麼？ ｢死亡森林｣山中野獸影片曝光

據此前報導，中國大陸國慶假期，不少遊客前往雲南森林哀牢山，導致鮮有人跡的上山車道甚至塞車，禁區變成了景區。

當地緊急發佈安全提示：提醒遊客不要貿然前往哀牢山尚未開放區域探險，以免發生危險。幾度衝上微博熱搜的哀牢山裏到底有什麼？

據《央視新聞》報導，哀牢山位於雲南中部一帶，這裏保存了世界同緯度面積最大、人為干擾最少、最完整的亞熱帶中山濕性常綠闊葉林生態系統。當地百姓稱其為「死亡森林」，網友也稱其為現實版「雲南蟲谷」。

野生動植物資源豐富

《澎湃新聞》指出，哀牢山脈中段和北段是哀牢山國家級自然保護區。這裏不僅是數以百萬計珍貴野生動植物的家，也是它們的庇護所。

今年7月，哀牢山自然保護區楚雄管護局發佈消息稱，專業技術人員在哀牢山發現國家二級重點保護野生植物白花獨蒜蘭（Pleione albiflora），《中國物種紅色名錄》中瀕危等級為極危（CR）。今年8月，哀牢山自然保護區楚雄管護局又發佈了科研人員首次發現「明星物種」漾濞槭野生種群的消息。

哀牢山內同樣有大量珍稀野生動物。今年7月26日，哀牢山自然保護區楚雄管護局發佈觀測影片，記錄了紅外相機在同一點位拍攝到9種動物的身影。

其中有4種國家二級重點保護動物（亞洲黑熊、豹貓、黃喉貂、白腹錦雞）和4種國家保護的有重要生態、科學、社會價值的野生動物（赤麂、果子狸、食蟹獴、豪豬），表明當地生態鏈較為完整，人類活動強度小，非常適合野生動物生存和繁衍。

曾有4名地質調查人員在哀牢山因公殉職

據《央視新聞》介紹，2021年11月，4名地質調查人員進入哀牢山腹地執行任務，後因公殉職。經法醫學檢驗和聯合現場勘察，4人殉職的主要原因是體力消耗過大、事發區域出現瞬時大風、氣溫驟降等造成人體失溫。

哀牢山外圍已有多處區域作為景區開放，如玉溪市新平縣境內的茶馬古道、南恩瀑布、石門峽和金山原始森林公園等。而其他尚未開放的哀牢山深處地帶，多為原始森林，當地提醒，不要貿然前往哀牢山未開放區域：

1.哀牢山腹地山高林密，山坡坡度較大且多懸崖峭壁，無可供正常通行的道路。此外，原始森林中野生動物多，常有熊、豹、毒蛇等出沒。 2.這裏常出現暴雨、暴雪、冰雹等惡劣天氣。雨霧天氣下，濃霧密閉的森林晚上會釋放大量二氧化碳，人長時間在山林中行走，可能因為缺氧失去意識，進而失溫。 3.經科研人員測量證實，哀牢山存在大地磁場強度異常現象，易導致指南針失靈，增加迷路風險。

延伸閱讀：

國慶黃金周／2遊客自駕被困｢死亡之海｣羅布泊 步行求援僥倖獲救

內蒙古沙漠越野車網紅陡坡翻滾而下 無越野經驗年輕堂兄弟身亡

文章授權轉載自《香港01》