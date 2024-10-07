為了80餘萬元聘金 陸男趴禮車引擎蓋阻妹出嫁

世上竟然有這樣子的哥哥。一則「新娘哥哥阻攔婚車 臨時加彩禮18萬」的消息和影片近日在大陸網上流傳，引發不少大陸民眾關注。不少網友批評，「等於買賣」「21世紀了，還在這賣女兒？直接取消彩禮」「新型拐賣婦女嗎？」

湖南瀟湘晨報6日報導，近日，一段河南新人結婚接親現場，新娘的哥哥臨時要求加彩禮（類似台灣的「聘金」）人民幣18萬元（約合新台幣81億元），後爬上婚車阻攔的影片在網上引發關注。

報導稱，影片顯示，在一個結婚接親現場，新郎先是將新娘從娘家房屋拉出，穿過人群帶到車上，並指示司機開車，但很快有一名疑似新娘的男性家屬跟了上來，直接趴到車輛引擎蓋上，阻礙車輛前行，旁邊一直有人來勸阻未果。

由於事件很快就引發廣大網友關注，事發地河南信陽淮濱縣谷堆鄉政府隨後表示，相關部門已介入處理。淮濱縣縣委宣傳部6日稱，有這件事發生，但細節有出入。

河南淮賓縣聯合調查組7日發布關於網傳「男子接親被加要18萬彩禮」情況說明稱，針對網傳這起事件，淮賓縣委縣政府高度重視，立即成立由宣傳部、民政局、公安局、谷堆鄉黨委政府等部門組成的聯合調查組，迅速開展調查處理。

經查，10月1日，淮賓縣谷堆鄉村民黃某（新郎）與陳某（新娘）舉辦婚禮，在接親過程中，因新郎將人民幣18.8萬元禮金轉帳至新娘個人銀行帳戶，新娘家人認為沒有直接收到禮金，便阻止婚車離開。

公安部門接警後立即趕赴現場處置，新娘順利出嫁。後谷堆鄉和公安部門對新娘哥哥的行為進行訓誡，並組織雙方調解，由新郎支付新娘家購置嫁妝費用人民幣3萬元，至此涉事雙方達成和解。

河南淮賓縣聯合調查組表示，10月6日下午，淮賓縣召開全縣專項會議，強化宣傳引導，推進移風易俗，堅決防止此類問題再次發生。

中國大陸因高額「彩禮」引發的爭議不斷，近幾年甚至有不少年輕人因負擔不起高額彩禮，或是厭惡這種惡俗而選擇不婚。