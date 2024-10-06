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黑悟空出動？陸群猴堵公路還襲警 交警慘遭「猴子偷桃」、牠們見1動作怕了

香港01／ 撰文／李納德
大陸有盤山公路因群猴霸路而釀成塞車，交警到場處理時被猴子「襲擊」。（微博影片截圖）
大陸有盤山公路因群猴霸路而釀成塞車，交警到場處理時被猴子「襲擊」。（微博影片截圖）

黑悟空出動？大陸網絡日前瘋傳影片，顯示某盤山公路上出現大猴子堵路導致塞車，當交警到場處理時，其中3隻猴子與警「對峙」的場面相當搞笑，其中1隻大膽猴子更向交警使出「猴子偷桃」的狠招，幸好交警後退閃過才幸保不失。猴子見到交警疑向傳呼機呼叫增援時，還拉住交警的褲子。網友洗版式爆笑形容是「悟空襲警」、「猴子襲警」，且有人留意到動手的猴子只有1隻，笑稱「那是個黑社會啊」、「找到黑悟空了」。

突施猴子偷桃 交警及時防備

今年10月2日開始，上海網傳影片，拍到1處盤山公路塞車，有指事發地點為安徽宣城皖南川藏線。畫面所見，至少有7隻猴子盤踞山路上，當時已有交警到場，其中3隻猴子坐在路中「警猴對峙」，其中體型較大的猴子突然跳起，雙手擊向交警下半身疑施展「猴子偷桃」狠招，幸交警及時後退閃過。

見交警後退，猴子再跟上前拍其腳部，之後再跳起攻擊交警大腿；畫面一轉，原來山路擠塞到出現車龍，車輛旁邊更有猴子在「把風」。交警其後按住肩膀傳呼機，疑正在呼叫增援，3隻猴子一度後退散開，之後又再貼近，其中1猴伸手捉實交警的褲子，突然又跑去抱住另1隻剛走入鏡頭的猴子。

網友爆笑：猖狂！襲警

片段令網友爆笑，「好傢伙，襲警了。直接判刑」、「你以為穿制服就不劫你了嗎」、「交警被咬了」、「猖狂！襲警」、「襲警！應依法處理！」、「有犯罪團夥襲警，請求增援」、「襲警了吧銀手鐲伺候」、「經常被人投餵的後果？」、「交警：救我」、「交警內心也慌得一批」、「猴子必須接受9年義務教育！」、「交警城管不是很厲害嗎？把你搶電動車的勁拿來」。

有網友留意到，「襲警」的猴子只有1隻，大可先控制那「滋事猴子」，「黑悟空出了！」、「只有那1個猴子在動手，那是個黑社會啊」，惟許多人認為萬萬不可攻擊為首的猴子，「不能，貿然打1個可能會招致猴群的圍攻，又抓又咬又撓，真的嚇人」，建議用其他方法，「直接扔串鞭炮就行了」、「關鍵時刻還得打狗棒」、「現場殺一隻雞」、「怎麼也得拿一串香蕉來吧」。

領頭的猴子突然偷起襲擊交警下盤，疑施「猴子偷桃」狠招，幸好交警及時後退防備。（微博影片截圖）
領頭的猴子突然偷起襲擊交警下盤，疑施「猴子偷桃」狠招，幸好交警及時後退防備。（微博影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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