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遊港被嚇壞…陸客住港酒店「誤做1事」遭罰逾2萬慘了：心在滴血

香港01／ 撰文／布萊恩
有陸女於小紅書發文，指她日前來港旅遊，晚上在酒店誤做1件事，結果慘被罰款賠了6,000元（人民幣，約為新台幣27592元）。圖為今年大陸十一長假，遊客在香港銅鑼灣社區玩樂、購物，吸引不少陸客來港消費。（中新社）
有陸女於小紅書發文，指她日前來港旅遊，晚上在酒店誤做1件事，結果慘被罰款賠了6,000元（人民幣，約為新台幣27592元）。圖為今年大陸十一長假，遊客在香港銅鑼灣社區玩樂、購物，吸引不少陸客來港消費。（中新社）

香港酒店千萬不要這樣做？有陸女於小紅書發文，指她日前來港旅遊，晚上在酒店誤做1件事，結果慘被罰款賠了6,000元（人民幣，約為新台幣27592元），直指「去香港旅遊第三天就交了錢……心已經滴血了」。

貼文引來網友熱議，「虧大了」，也有人認為「他們是不是故意欺負你」、「這絕對坑你啊」、「求一下這個酒店，以後要避雷」。不過亦有網友提醒要小心，不要再犯。

陸女來港酒店誤做1事被罰6000元

來香港旅遊住酒店要小心。有陸女於小紅書以「人生教育之不要在酒店吃泡麵」為題發文，大呻「去香港旅遊第三天就交了學費」。

樓主表示，她當晚因為飯店已關門，於是買泡麵回酒店房進食，詎料「撒在地毯上了」。她隨即打電話通知酒店前台職員，職員來清理後還是弄不掉污迹，結果她被罰款賠償6,000元，感嘆「兩張a4紙的大小的面積，心已經滴血了，下次再也不在有地毯的酒店吃泡麵了」。

從樓主上傳圖片見到，近鏡枱下方地毯有一片黃色污迹，多名職員到場處理。

網友：虧大了 懷疑樓主被坑

網友看過貼文議論紛紛，「虧大了」、「我不敢在香港酒店房間內吃飯……因為看小紅書說有氣味要收清潔費……給不起」、「只喜歡住瓷磚或者木地板的酒店，有地毯的說實話都很髒」、「酒店全鋪地毯的就很不合理，撒地上東西是難免的，根本清洗不乾淨，感覺整個房間都會不衛生，個人感受」。亦有網友提醒要小心，不要再犯。

也有人認為，「他們是不是故意欺負你」、「6000？你僱一個專業的比這便宜」、「其實你自己收拾收拾，看起來不是很嚴重的」、「這絕對坑你啊」、「求一下這個酒店，以後要避雷」。樓主則引述酒店解釋，「是有人工費用，佔比比較貴」。

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文章授權轉載自《香港01》

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