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男子手持大閘蟹紙盒疑全逃脫 影片瘋傳全網笑：放生功德無量

香港01／ 撰文：喬納森
影片可見紙盒底部已被打開，且內裡空空如也。（影片截圖）
影片可見紙盒底部已被打開，且內裡空空如也。（影片截圖）

又到食大閘蟹的季節，不少會選購大閘蟹回家慢慢品嚐。有網友在網上發文發相，指見到街上有名男子，手拿着1個大閘蟹店鋪的紙盒，可是紙盒底部已被打開，且內裡空空如也，懷疑蟹仔們已逃脫跑掉，但該男子看來仍未有察覺，原PO希望他知道後「唔好咁傷心」。其後又有網友在留言區發片，見到有活蟹在深夜的街道上橫行，笑言不知是否該男子走失的蟹。

貼文一出即引來不少網友爆笑紛紛留言「今次真係倒瀉籮蟹」、「實俾老婆X到X街」。亦有人嘲，「開閘蟹」、「放生，功德無量」。

有港男在Threads上發文及發相，指見到街上有名男子，手拿着1個大閘蟹店舖的紙盒，可是紙盒底部已被打開，且內裡空空如也，相信蟹仔們已全跑掉了。從影片可見，該男子右手在看電話，左手拿着1個大袋及1個用來盛大閘蟹的空紙盒，但他看來仍未有察覺。

原PO表示，「雖然唔知你真係拎空盒，定係唔知自己跌晒啲大閘蟹……希望你知道之後唔好咁傷心」。其後又有網友在留言區發片，見到有隻活的大閘蟹在深夜街道上橫行，笑言不知是否該男子走失的蟹。

貼文一出，不少網友也覺爆笑，紛紛留言，「今次真係倒瀉籮蟹」、「老婆，我買咗大閘蟹返嚟畀你食」、「實俾老婆X到X街」、「其實佢用緊電話揾緊啲大閘蟹嘅GPS位置」。有人笑言「開閘蟹」，「放生，功德無量」。

有人忽發奇想，「腦補個故事，盒入面好似Finding Nemo（電影《海底奇兵》）咁有隻蟹帶頭，經歷咗成個驚險過程，最後全部一齊走甩晒」、「一開閘既時候呀，隻蟹粉大王第一時間衝咗出黎呀，之後蟹柳小子同肉蟹將軍平排咁行，緊隨其後嘅係蟹膏福星水蟹勇士，後面跟住嘅仲有扮晒蟹，跑得快同埋好世界」。

亦有網友覺得為何該男子沒有發現走蟹，「佢本身啲蟹係咪芝麻咁細，點解唔係呢種重量改變，好難唔發現，BTW有冇人出post係街執到蟹」、「可能佢知，純粹拎埋條屍返去唔使俾人X咁勁」。

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文章授權轉載自《香港01》

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