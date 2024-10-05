到處都是舞台？大媽機場登機口前「嗨跳廣場舞」 航管員嘆：無法可管

10月4日在中國大陸重慶江北機場，大陸網友拍攝到多名大媽趁候機舒展筋骨，打開音響大跳廣場舞，引起側目，就連航警前往勸說也無法制止。

網傳影片可以看到，在登機口前休息區，一群大媽正跟隨音樂節奏跳舞，人數約莫8、9人之多，眾人圍成一圈，場面看起來十分歡樂。

陸媒報導指，由於音量不小，引發不少旅客圍觀甚至拿起手機拍照，機場負責治安巡邏的工作人員聞訊前來，與其中一名大媽溝通，希望能結束跳舞活動，避免打擾到其他民眾休息，但似乎起不到作用，大媽們繼續「歌照放、舞照跳」。

機場：沒有執法權，無法立即阻止

機場方面回應稱，當時有工作人員去勸阻，但由於沒有執法權，無法立即阻止，「肯定她（大媽）也是比較固執嘛，我們也只能說在旁邊，就是一直勸導她，讓她把聲音降低一點」，以後遇到相同事件會更加積極處理。

新聞底下，許多大陸網友表示，「勸不住，那逮捕一個帶頭老大媽」、「能不能管得了，要看受害者是誰」、「一會馬路上跳，一會烈士陵園跳，一會機場跳」、「跳舞是個好活動，但不能影響到別人」。

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文章授權轉載自《香港01》