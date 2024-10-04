快訊

北檢聲請扣押京華城土地獲准 民眾黨批強扣圖利帽子

暴雨炸金山！朱銘美術館作品全泡水中 館方宣布休園：損失難估計

聽新聞
0:00 / 0:00

抖音「奶狗」人設崩壞 大陸網紅王爍遭前女友控施暴：頭被抓去撞牆

香港01／ 撰文：許祺安
內地抖音網紅王爍。（微博）
內地抖音網紅王爍。（微博）

大陸抖音人氣網紅組合「四顆福星」的成員之一王爍，近日遭前女友「雙姐」指控多次施暴，事件在網上迅速發酵，引發大陸網友熱議，一度登上微博熱搜第一。雙姐不僅公開了王爍對她動手的影片，還曬出多張自己的瘀青照片。王爍另一名前女友「Z」也跳出來指控，聲稱曾被王爍抓頭撞牆，並逼她在太陽下跪道歉。該事件令王爍原本的「奶狗」形象徹底崩壞，隨後他發文道歉，並宣布「永遠退網」。

綜合陸媒報導，雙姐在影片中描述，兩人因王爍觀看影片發生爭執，提出分手後，王爍開始謾罵，並試圖搶走她的手機。雙姐曝光了她遭受王爍用書包毆打的畫面，並表示這不是第一次發生此類暴力事件。同時，她也分享了王爍其他前女友的對話記錄，指控他對不同的伴侶都曾有暴力行為。

對此，王爍回應稱自己從未主動打女方，但在衝突中不得已還手，並承認在處理感情問題上不夠成熟，為此向雙方道歉。他聲稱「德不配位」，表示將退出網路，停止一切活動。然而，這並未平息外界的批評，相關話題「王爍家暴」一度登上微博熱搜第一。

王爍是抖音組合「四顆福星」的成員之一，該組合在抖音上擁有超過285萬粉絲，主要以大學宿舍日常和搞笑劇情出名。王爍的個人形象一直是陽光、搞笑的「奶狗」少年，事件曝光後，粉絲大批脫粉，批評其為「家暴PUA（Pick Up Artist）（搭訕藝術師）男」。

延伸閱讀：

19歲網紅女鐵騎士車禍亡 機車高速撞凌志死前爬地掙扎

汪明荃佛山開唱對全紅嬋疼愛有加 勸喻民眾要保護對方私隱

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

抖音「奶狗」人設崩壞 大陸網紅王爍遭前女友控施暴：頭被抓去撞牆

大陸抖音人氣網紅組合「四顆福星」的成員之一王爍，近日遭前女友「雙姐」指控多次施暴，事件在網上迅速發酵，引發大陸網友熱議，一度登上微博熱搜第一。雙姐不僅公開了王爍對她動手的影片，還曬出多張自己的瘀青照片。王爍另一名前女友「Z」也跳出來指控，聲稱曾被王爍抓頭撞牆，並逼她在太陽下跪道歉。該事件令王爍原本的「奶狗」形象徹底崩壞，隨後他發文道歉，並宣布「永遠退網」。

全紅嬋媽媽曬金手鐲金項鍊驕傲喊「女兒買的！」 網友：苦盡甘來

年僅17歲的全紅嬋繼東京奧運會後在巴黎奧運會上再奪得2枚金牌，成為中國代表團歷史上最年輕的「三金王」，她的高人氣也讓家鄉廣東湛江邁合村爆紅，全紅嬋更被目擊帶著一疊現金孝敬媽媽。

4年中毒難解！重慶一家人血液屢驗老鼠藥毒素 父子求解怪病之謎

中國大陸重慶市南川區張先生一家在過去4年裡，接連遭遇了一場離奇的「怪病」。一家人多處出現疼痛、淤青，甚至受傷後流血不止，這一系列症狀持續困擾著他們。經多家醫院檢查，懷疑是「老鼠藥」中毒，但4年來，儘管經過反覆治療，他們的病情依然沒有改善。

170公分女騎警大陸國慶爆紅 「馴服」300公斤摩托美又帥

近日，一個「南有兔子警官，北有女子鐵騎（騎警）隊」的影片在短影音平台紅了，不少網友表示，被影片中的北京女騎警陳穎圈了粉，「還得是...

全紅嬋銅像曝光泳裝竟長肚臍眼 網酸四不像只有痣像

中國17歲跳水選手全紅嬋在巴黎奧運奪金後，人氣高漲，她的銅像近日在老家廣州文化體育博物館落成，不過因為做工粗糙四不像，引...

上環午夜凶鈴？長髮女半夜爬出馬路、披頭散髮超恐怖 網友驚：貞子

半夜見到猛鬼貞子，誰都會嚇破膽吧？網上流傳1條影片，顯示1名衣著性感的長髮女子，於10月1日凌晨時份懷疑醉倒街頭，在上環街頭爬出馬車，向汽車迎頭方向爬行，其一頭順直長髮完全蓋過臉孔，隨身體爬行而擺動，猶如日本恐怖電影《午夜凶鈴》女主角貞子從電視爬出現實世界的一幕，而駛至的私家車的行車紀錄器拍下整個恐怖過程。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。