全紅嬋媽媽曬金手鐲金項鍊驕傲喊「女兒買的！」 網友：苦盡甘來

年僅17歲的全紅嬋繼東京奧運會後在巴黎奧運會上再奪得2枚金牌，成為中國代表團歷史上最年輕的「三金王」，她的高人氣也讓家鄉廣東湛江邁合村爆紅，全紅嬋更被目擊帶著一疊現金孝敬媽媽。

10月3日，全紅嬋的媽媽馮玲妹在全紅嬋哥哥全進華的直播間曬出金手鐲和金項鏈，滿臉幸福地表示：「這是我女兒（全紅嬋）買的！」，引發內地網友熱議。

此前陸媒報導，全紅嬋曾在受訪時稱接觸跳水的原因，是希望能賺錢治好母親的病，母女倆的感情深厚。據了解，2017年，全紅嬋媽媽騎電動單車時遭遇車禍，被撞斷肋骨，當時她被捲進貨車底被嚇到，導致留下癲癇後遺症。

在10月3日的直播中，全紅嬋的媽媽看起來笑容開朗，秀著金手鐲和金項鍊稱，「量辣辣的，我女兒買的」，滿臉都是笑容和掩蓋不住的自豪，全虹嬋媽媽也在直播間稱只要身體健康就行了，「祝福大家開開心心！」，許多網友讚賞全媽媽可愛大方，也感謝她的祝福。

據了解，全紅嬋十分孝順母親。今年8月，全紅嬋回到了廣州，出席廣東省的巴黎奧運表彰活動。蘋果手機店的店員爆料，8月21日全紅嬋來店裡為媽媽挑選手機，問了「什麼手機最好，想買來送媽媽」，更囑咐店員要來個「內存（容量）大的」，店員稱讚全紅嬋十分孝順。

據Apple番禺店店員透露，全紅嬋一進來店裏就問，「什麼手機最好，送給媽媽的」，該店員表示，「我一開始看她挺眼熟的，一說話我就知道她是誰了，哈哈」，該店員表示，全紅嬋說到，「送媽媽要拿個大內存的！」，最後她買了512G內存的手機。

針對有部分網友攻擊關於為什麼要送金飾，亦有網友出面解釋稱，我們廣東買金送長輩是孝順長輩的至高禮義，結婚聘禮金首飾的意義勝鑽石，婚禮當天長輩賞臉新娘也是金首飾意義最高，該網友稱，「那些不懂我們廣東人送金的意義，趕緊閉嘴！」

網友觀點：

好喜歡全紅嬋一家，樸實勤勞！ 當媽媽的驕傲[給力]妹寶真爭氣～ 好幸福啊 我工作後賺錢以後也給我媽媽買了金手鐲 金項鏈 我媽好開心 我也好開心 全寶真的是一個孝順的好孩子，給媽媽買手機和金飾，媽媽臉上洋溢著幸福的笑容

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文章授權轉載自《香港01》