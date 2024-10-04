4年中毒難解！重慶一家人血液屢驗老鼠藥毒素 父子求解怪病之謎
中國大陸重慶市南川區張先生一家在過去4年裡，接連遭遇了一場離奇的「怪病」。一家人多處出現疼痛、淤青，甚至受傷後流血不止，這一系列症狀持續困擾著他們。經多家醫院檢查，懷疑是「老鼠藥」中毒，但4年來，儘管經過反覆治療，他們的病情依然沒有改善。
陸媒《極目新聞》報導，據張先生回憶，這一切始於2020年8月。他的兒子突然晕倒，經醫院診斷為凝血功能障礙，並發現全身多處皮下出血、消化道出血等嚴重症狀。隨後，張先生和妻子也陸續出現類似病徵，而2年前，他的妻子不幸病逝。
如今，張先生和兒子每周都需輸液2次，才能勉強減輕症狀。多位醫生認為，他們的症狀與一種名為「溴鼠靈」的殺鼠劑有關。近期檢查發現，張先生父子血液中的溴鼠靈含量竟高達正常值的20倍。這種抗凝血藥物劇毒無比，長期攝入會導致血液無法凝固，嚴重時可致命。
報導指出，儘管張先生家裡日常生活用品和飲用水已多次檢查，甚至將破舊物品清理一空，老鼠藥的來源依然成謎。值得注意的是，張先生的現任女友已與他們共同居住7、8個月，卻沒有出現類似症狀。張先生的兒子表示，每當他長時間不在家時，症狀會有所緩解，這讓他們對病源充滿疑惑。
張先生一家已聯繫警方，希望能借助專業力量調查毒素來源，同時也期盼醫學專家能提供幫助，找到問題的根本原因，早日解除這場持續四年的痛苦困境。
張先生的姐姐也充滿疑惑，她表示，「侄兒還年輕，未來還很長，希望能找到徹底解決中毒的方法，讓他重回正常生活。」
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文章授權轉載自《香港01》
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