上環午夜凶鈴？長髮女半夜爬出馬路、披頭散髮超恐怖 網友驚：貞子

半夜見到猛鬼貞子，誰都會嚇破膽吧？網上流傳1條影片，顯示1名衣著性感的長髮女子，於10月1日凌晨時份懷疑醉倒街頭，在上環街頭爬出馬車，向汽車迎頭方向爬行，其一頭順直長髮完全蓋過臉孔，隨身體爬行而擺動，猶如日本恐怖電影《午夜凶鈴》女主角貞子從電視爬出現實世界的一幕，而駛至的私家車的行車紀錄器拍下整個恐怖過程。

網友看了影片後都直呼恐怖，「真係俾佢嚇X死」、「午夜凶鈴馬路版」、「港版貞子」、「提早萬聖節？」，亦有人稱想起電影的一幕，笑言「電視呢？」。

在馬路上手腳並用爬行

相關影片長約40秒，被上載至facebook多個群組，從畫面見到顯示錄影時間是10月1日凌晨零時許，現場是上環永樂街90號對開馬路，1名長髮女子以四肢撐地，在馬路範圍手腳並用地爬行，從其身後車輛看來，女子是向汽車的迎頭方向爬行，被眼前私家車的行車紀錄器拍下，而車輛更因怕撞到她而倒後。

長髮女爬行時垂下頭，柔順的頭髮如掃帚般觸地，更隨著身體擺動，畫面看來十分詭異。而女子爬了數步曾嘗試站起來，但最終倒在地上四腳朝天，只見她赤著腳，不停擺動身體。其時有其他車輛駛現場，與長髮女距離較近，過程險象環生，長髮女側身橫躺地上，曾嘗試再次起身，有路人在其身邊經過，而影片到此結束。

神情極似《午夜凶鈴》女主角貞子

網友都猜測長髮女是不勝酒力而醉倒路中，又指她身處馬路，十分危險，「司機不注意隨時可能輾過」、「突然起身衝出馬路就糟糕」、「報警啦，一陣碌出馬路害人呀」、「畀其他醉酒佬非禮都唔好啦」，期望現場有人代為報警，以確保其安全。

不過，由於長髮女動作神情極似《午夜凶鈴》女主角貞子，所以許多網友笑言「貞子模式」、「唔好意思，我忍唔住笑咗」、「擺明飲醉」。

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文章授權轉載自《香港01》