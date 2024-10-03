快訊

基隆雨彈升級「超大豪雨」 氣象署：山陀兒中午前後登陸南部地區

少女偶像逆襲！韓團NewJeans直播反抗的時代意義

東港安泰醫院驚傳火警 疑2樓配電室起火、濃煙竄病房急疏散

聽新聞
0:00 / 0:00

上環午夜凶鈴？長髮女半夜爬出馬路、披頭散髮超恐怖 網友驚：貞子

香港01／ 撰文／田中貴
貞子示意圖。圖／ingimage
貞子示意圖。圖／ingimage

半夜見到猛鬼貞子，誰都會嚇破膽吧？網上流傳1條影片，顯示1名衣著性感的長髮女子，於10月1日凌晨時份懷疑醉倒街頭，在上環街頭爬出馬車，向汽車迎頭方向爬行，其一頭順直長髮完全蓋過臉孔，隨身體爬行而擺動，猶如日本恐怖電影《午夜凶鈴》女主角貞子從電視爬出現實世界的一幕，而駛至的私家車的行車紀錄器拍下整個恐怖過程。

網友看了影片後都直呼恐怖，「真係俾佢嚇X死」、「午夜凶鈴馬路版」、「港版貞子」、「提早萬聖節？」，亦有人稱想起電影的一幕，笑言「電視呢？」。

在馬路上手腳並用爬行

相關影片長約40秒，被上載至facebook多個群組，從畫面見到顯示錄影時間是10月1日凌晨零時許，現場是上環永樂街90號對開馬路，1名長髮女子以四肢撐地，在馬路範圍手腳並用地爬行，從其身後車輛看來，女子是向汽車的迎頭方向爬行，被眼前私家車的行車紀錄器拍下，而車輛更因怕撞到她而倒後。

長髮女爬行時垂下頭，柔順的頭髮如掃帚般觸地，更隨著身體擺動，畫面看來十分詭異。而女子爬了數步曾嘗試站起來，但最終倒在地上四腳朝天，只見她赤著腳，不停擺動身體。其時有其他車輛駛現場，與長髮女距離較近，過程險象環生，長髮女側身橫躺地上，曾嘗試再次起身，有路人在其身邊經過，而影片到此結束。

神情極似《午夜凶鈴》女主角貞子

網友都猜測長髮女是不勝酒力而醉倒路中，又指她身處馬路，十分危險，「司機不注意隨時可能輾過」、「突然起身衝出馬路就糟糕」、「報警啦，一陣碌出馬路害人呀」、「畀其他醉酒佬非禮都唔好啦」，期望現場有人代為報警，以確保其安全。

不過，由於長髮女動作神情極似《午夜凶鈴》女主角貞子，所以許多網友笑言「貞子模式」、「唔好意思，我忍唔住笑咗」、「擺明飲醉」。

延伸閱讀：

車cam直擊｜女鐵騎無視行人　零減速衝斑馬線　網民籲舉報：大癲

將軍澳道小巴「硬cut」交通警！車cam曝光引熱議　網民嘲：現眼報

文章授權轉載自香港01》

影片 行人 貞子 頭髮 香港

延伸閱讀

滿臉痘痘醜到認不出！木村光希挑戰《女神降臨》女主角 日版車銀優選角也出爐

「黑暗榮耀」文同珢生母腦出血離世 經紀公司證實52歲朴志雅死訊

又一起悲劇…女騎士為閃違停遭轎車輾斃 駕駛肇逃「案發竟在用手機」

莊凱勛為戲吞套 女主角全裸約砲驚呼：確定這是台劇？

相關新聞

上環午夜凶鈴？長髮女半夜爬出馬路、披頭散髮超恐怖 網友驚：貞子

半夜見到猛鬼貞子，誰都會嚇破膽吧？網上流傳1條影片，顯示1名衣著性感的長髮女子，於10月1日凌晨時份懷疑醉倒街頭，在上環街頭爬出馬車，向汽車迎頭方向爬行，其一頭順直長髮完全蓋過臉孔，隨身體爬行而擺動，猶如日本恐怖電影《午夜凶鈴》女主角貞子從電視爬出現實世界的一幕，而駛至的私家車的行車紀錄器拍下整個恐怖過程。

電鍋用2年傳惡臭！女生拆開驚揭臭味源頭 網友：生活經驗是零

用完電鍋不知道內蓋要洗？有大陸女網友在網上分享，指用了2年的電鍋近日傳出「餿味」酸酸臭臭，她拆出膠圈清洗後仍散發惡臭，這時才發現原來可以拆開內蓋，驚覺裏面滿是啡啡黑黑的惡心污垢，「差點惡心吐了」。片段流傳後，網友更驚訝她竟不知道內蓋可拆開，「你怎麼好意思發出來」。

早上8點被嚇醒！陸女酒店裸睡遭人二度刷卡進門 怒批：做不到原諒

河南信陽有一名女子日前發布一段監視畫面，稱自己入住茗陽湯泉酒店時，早上8點多居然有人刷卡打開了她的房門，女子稱當時她一件...

廣東外賣哥誤撞賓士...秒掏9千多元 大氣車主喊免賠：結婚請我

廣東省江門市一名順豐小哥，不慎兩次失誤碰撞到一輛賓士車，他當場提出用自己僅有的2100元賠償，並表示如果不夠他再想辦法去...

夏令營說話被體罰！大陸14歲生遭逼做200次深蹲 母怒訴：孩子變終生殘疾

山東一名14歲學生參加夏令營，傳出被要求做1000個深蹲，孩子勉強做了200個後痛苦不堪，無法繼續，還被教官一腳踹翻。最...

一碗白飯破百元！她遊香港驚嘆「被坑了」 陸網直呼：天價白米

這是「天價白飯」？有女生於小紅書發文表示，她於中國大陸國慶日假期到尖沙咀1家泰國菜餐廳食飯，在沒有看菜單下叫了3碗「白...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。