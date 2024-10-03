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電鍋用2年傳惡臭！女生拆開驚揭臭味源頭 網友：生活經驗是零

香港01／ 撰文／蘇菲亞
電飯鍋示意圖。圖／聯合報系資料照
電飯鍋示意圖。圖／聯合報系資料照

用完電鍋不知道內蓋要洗？有大陸女網友在網上分享，指用了2年的電鍋近日傳出「餿味」酸酸臭臭，她拆出膠圈清洗後仍散發惡臭，這時才發現原來可以拆開內蓋，驚覺裏面滿是啡啡黑黑的惡心污垢，「差點惡心吐了」。片段流傳後，網友更驚訝她竟不知道內蓋可拆開，「你怎麼好意思發出來」。

傳出餿味 洗電鍋膠圈超臭

陸媒報導，9月20日江蘇1名女網友在社交平台上傳影片，指用了2年的電鍋傳出一陣「餿味」，她拆出飯煲頂部的膠圈清洗，臭味仍然不散。女事主坦言從不知電鍋可再拆開清洗，這時才發現可再打開內蓋，「抱著拆壞的心試試，沒想到拆下來是這樣的」。

畫面所見，其電鍋內蓋滿是啡啡黑黑疑似燒焦的污垢，女事主稱內蓋傳出陣陣惡臭，「差點惡心吐了」。

網友看完片段大呼恐怖，反好奇為何女事主不知道內蓋可以拆出清洗，「這個位我一直洗，難道你從沒洗過？」、「你怎麼好意思發出來」、「特別是熬粥以後，裡面全是米湯漬」、「基本生活經驗是零？」。有留言又揶揄事主，指片中拍到電鍋內蓋清晰寫上「使用後請清洗」，證明她沒看過指引。

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文章授權轉載自《香港01》

影片 臭味

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