一碗白飯破百元！她遊香港驚嘆「被坑了」 陸網直呼：天價白米

這是「天價白飯」？有女生於小紅書發文表示，她於中國大陸國慶日假期到尖沙咀1家泰國菜餐廳食飯，在沒有看菜單下叫了3碗「白飯」，不料看帳單才驚訝發現3碗白飯竟要價港幣84元（約新台幣344元），即港幣28元（約新台幣114元）1碗，令她大嘆，「是不是搞錯了...一次教訓，不看菜單的後果就是被坑」。

「港幣28元1碗白飯」震撼網友，直指「真的是天價了」、「香港人北上不是沒有原因」、「吃不起」、「搶錢！」。但也有網友認為餐廳明碼標價，沒有問題，「說真妳不能用被坑去形容，妳只能說沒看清或問清楚價錢下單」、「點菜前沒看清楚菜單，是店家的責任嗎？」。

尖沙咀餐廳港幣28元1碗白飯

白飯多少錢1碗才合理？有女生於小紅書以「尖沙咀國慶假期吃飯離譜」為題發文，指她一行5人於10月1日大陸國慶日假期到尖沙咀光顧1家泰國菜餐廳，叫了多款美食及3碗白飯，不料看帳單才發現，3碗白飯竟要價港幣84元，即港幣28元1碗，令她震驚，「這家泰國菜也算經常去吃的一家了，平常也沒點過白飯，剛好今天（10月1日）想吃『香葉辣椒肉碎』，肯定要搭配一碗白米飯才美味，買單很少看帳單，今天鬼使神差看了一下，什麼鬼『白飯3碗84元』是不是搞錯了」。

從原PO上傳的帳單看到，她們點了「燒西冷牛扒（沙朗牛排）」、「泰國青芒果沙律」、「青咖哩羊架」及「香草辣椒炒肉碎」，以及3碗「白飯」等，連服務費總計港幣1221元（約新台幣5006元），其中3碗「白飯」標價港幣84元。

原PO：不看菜單後果就是被坑

原PO感嘆，「一次教訓，不看菜單的後果就是被坑…當時只能怪自己沒看白米飯價格，吃啞巴虧吧」。她又提醒其他人，「大家出門在外看清菜單，特別是白米飯價格。

大陸網友：吃不起

不少網友對相關白飯價格感到驚訝，「真的是天價了」、「香港真繁榮，白飯一碗28元，下午點個外賣才18元，尖沙咀真是專做遊客」、「可能白飯是招牌」、「香港人北上不是沒有原因」、「吃不起」、「搶錢！」、「騙人之都」。

但也有網友認為餐廳明碼實價，沒有問題，「說真的，妳不能用被坑去形容，妳只能說沒看清或問清楚價錢下單」、「點菜前沒看清楚菜單，是店家的責任嗎？」、「香港這個價格正常的」、「白飯賣得貴，是因為好多人消費低，叫一個餐配白飯，這是店家要防止這種人」。

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文章授權轉載自《香港01》