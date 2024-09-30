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誇張過電影！旅客行李箱藏180餘萬美金闖關 廣州白雲機場被揭發

香港01／ 撰文：盛昀
現場查獲180餘萬美元，折合人民幣超1260萬元。（海關發布）
現場查獲180餘萬美元，折合人民幣超1260萬元。（海關發布）

海關發布公眾號消息，近日，廣州海關在廣州白雲機場口岸旅檢渠道查獲一名旅客違規攜帶超量貨幣進境，現場查獲180餘萬美元，折合人民幣超過1260萬元（約新台幣5040萬元），折合港幣約1398萬元。

廣州海關所屬廣州白雲機場海關關員在對一架進境航班進行監管時，發現一名選擇「無申報通道」通關的旅客攜帶的行李過機圖像異常，圖像顯示行李內有大量成捆的長方形紙片狀物品，疑似貨幣。

經進一步查驗，海關關員發現該旅客的行李箱內塞滿了成捆的100面額和50面額的美元現金。經清點，共查獲180餘萬美元，折合人民幣超1260萬元。

海關提醒：根據相關法律法規，貨幣現鈔屬於限制進出境物品。進出境旅客攜帶的人民幣現鈔超過20000元或外幣現鈔折合超過5000美元，應當如實向海關申報，選擇「申報通道」通關。

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文章授權轉載自《香港01》

人民幣 海關 行李箱 貨幣

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