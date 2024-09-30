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飲酒快可獲12罐啤酒！四川7旬老翁參賽後猝死 家屬索賠720萬遭拒

香港01／ 撰文：盛昀
活動現場。（封面新聞）
活動現場。（封面新聞）

陸媒《封面新聞》報導，9月27日，70歲的老翁劉國中（化名）在參加眉山某啤酒節活動時，在台上喝了啤酒後昏倒在地，不幸離世。家屬索賠180萬人民幣（下同。約新台幣720萬元），並未與活動方達成一致。

家屬：父患有高血壓與糖尿病

據老翁的女兒了解，9月27日晚7點半左右，其父親劉國中參加了喝啤酒的比賽，比賽規則是喝完一罐500ml的啤酒，速度最快的獲勝，獲獎者將獎勵一件啤酒（12罐）。

劉國中上台喝了一罐後，下台時突然倒地昏迷，送院搶救後不治。老翁女兒表示，父親患有糖尿病與高血壓，平時吃藥，也並不飲酒，不知為何會參加比賽。

主持人：賽前已提醒

活動主持人表示，賽前曾提醒「孕婦、小孩及患有不適宜飲酒疾病的人不宜參加比賽」。主持人憶述，當時並不清楚劉國中的年齡，雖然劉國中頭髮已經白了，但精神狀態很好。賽前主持人曾詢問其「行不行」，劉國中表示沒問題。

「他喝了三四口後，就開始喝一半撒一半，把衣服打濕了，所以我就比較關注他。」主持人稱，劉國中大約用了30多秒，並沒有完全喝完啤酒。該名主持人表示，劉國中全程並沒有任何異常，直到比賽結束快要走下台時才出現了意外。

雙方協商未果

四川某傳媒公司經理周宏傑是此次活動現場的主要負責人，他表示，喝啤酒比賽是自願參加，活動現場也貼了相關提示和聲明，建議家屬走法律途徑進行維權，公司也會依法依規地對屬於他們的責任進行承擔。

9月28日，在街道辦事處的組織下，雙方進行了一次調解。目前，涉事公司向家屬轉去了1萬元（約新台幣4萬元）慰問金，對於家屬提出的180萬元（約新台幣720萬元）的賠償金額，雙方尚未達成一致。

律師說法

林小明律師表示，若家屬能與活動主辦方分歧過大，需要通過法律途徑。林律師指出，首先，需要確定老人猝死是否因為喝啤酒這一唯一原因導致，也就是老人的死亡與參加喝啤酒是否具有因果關係。

其次，老人雖已年屆七旬，但是他是完全民事行為能力人，且清楚自身的身體狀況，若沒有因其他參與者的行為受到損害，則可能需要自我答責。

最後，根據《民法典》相關規定，若活動組織方沒有盡到安全保障義務，比如注意老人年齡或詢問老人身體狀況，包括場館搭建的安全性等，則需要承擔與其過錯相適的責任。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》

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