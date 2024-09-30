惠州醉漢疑挑逗2米蟒蛇反被纏 動彈不得驚悚一刻影片曝光

中國大陸媒體《上游新聞 》報導，28日晚，惠州市惠城區某屋苑附近，一名倒在地上的男子被蟒蛇纏住不能動彈。惠州警方表示，男子被救出時身體無大礙，已自行回家。目前蟒蛇已被放生。

網傳多段影片顯示，一名穿著黑褲，光腳的男子倒在地上，被一條蟒蛇死死纏住動彈不得。隨後，民警與消防員將男子救出並將蛇捕獲，該條蟒蛇背部有棕褐色花紋，目測體長超2米。

惠城警方表示，該男子喝了酒，無法準確表達為何會被蛇纏住。後男子表示並無大礙，在朋友陪同下歸家。

《新京報》報導，惠城區小金口專職消防隊表示，該男子疑似喝醉後逗蟒蛇被纏住，並未受傷。消防員稱，蟒蛇有30多斤，是從河道爬上街邊，後消防員將蟒蛇捕獲並帶到深山放生。

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文章授權轉載自《香港01》