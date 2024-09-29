快訊

又一起悲劇…女騎士為閃違停遭轎車輾斃 駕駛肇逃「案發竟在用手機」

入夜後風雨加劇…改放全台第一個颱風假 蘭嶼明天停班停課

聽新聞
0:00 / 0:00

遊港震驚！陸女列出香港「6大奇怪現象」 港網友議論：是常識吧

香港01／ 撰文／布萊恩
有陸女於小紅書發文列出「香港奇怪6大現象」，包括「私人空間意識強」、「說話好直接」等，問其他網友「你注意到了嗎？」。圖為陸客在香港尖沙咀海濱一帶遊玩。中新社資料照
有陸女於小紅書發文列出「香港奇怪6大現象」，包括「私人空間意識強」、「說話好直接」等，問其他網友「你注意到了嗎？」。圖為陸客在香港尖沙咀海濱一帶遊玩。中新社資料照

香港在大陸旅客眼中，竟有這麼多奇怪地方？有陸女於小紅書發文列出「香港奇怪6大現象」，包括「私人空間意識強」、「說話好直接」等，問其他網友「你注意到了嗎？」。貼文引來大陸及香港網友爭議，有人認同香港部份規矩的確奇怪，「真的有時候不理解」；但也有網友反駁「我相信這些不能叫作怪現象，是常識吧！」。

該陸女於小紅書製作影片，列出在大陸人眼中的「香港6大奇怪現象」，包括「幾乎全民就業」、「私人空間意識強」、「在街上被警察檢查身份證」、「做明星其實是普通職業」、「說話好直接」，以及「不能龜速駕車」。

第1怪：香港幾乎全民就業

樓主指出，香港幾乎全民就業，包括老人家，「在各行各業都可以見到老人家身影」。

第2怪：私人空間意識強

樓主表示，香港人的私人空間意識很強，「一般來說，朋友和親戚沒有提前打招呼，是不可以隨便去別人家」。

第3怪：在街上被警察檢查身份證

樓主說，在香港走在街上，可能會被警察叫停檢查身份證，「其實是好正常，香港法律規定，出門一定要帶身份證，如沒帶身份證會被罰款」。

第4怪：做明星是普通職業

樓主形容，「在香港做明星，其實是1種很普通職業」。

第5怪：港人說話直接

樓主指出，「香港人說話好直接，有什麼不滿意當場說出來」。

第6怪：不能龜速駕車

樓主表示，在香港駕車不允許龜速行駛，「一定要達到法例限速左右，不要阻礙其他人，這樣才可以保證香港整個道路的高運行效率」。

貼文引來大陸及香港網友熱議，有網友認同樓主所說，「真的有時候不理解」、「香港人不攻心計，有啥說啥」、「香港人不會邀請人回家吃飯確實是這樣的，大家都有邊界感」、「香港沒有退休金，生活成本高，手停口停」、「我有個親戚70幾歲還做清潔工，她公司最大年紀80多歲，在這裡，這年紀誰敢請？」。

不過也有網友認為這是「常識」並不奇怪，「我相信這些不能叫作怪現象，是常識吧！」。樓主回應時強調「這是相對大陸來說的，沒有貶義」。

延伸閱讀：

男結紮3年妻突懷孕 堅稱「老婆忠貞」 醫生檢查揭驚人真相傻眼

遊港被震撼！陸女乘港鐵驚見1事嚇呆「不敢再來」 惹網共鳴

文章授權轉載自《香港01》

小紅書 意識 警察 香港

相關新聞

遊港震驚！陸女列出香港「6大奇怪現象」 港網友議論：是常識吧

香港在大陸旅客眼中，竟有這麼多奇怪地方？有陸女於小紅書發文列出「香港奇怪6大現象」，包括「私人空間意識強」、「說話好直接」等，問其他網友「你注意到了嗎？」…

圖方便將鑰匙放車裡！監視器曝陌生男偷開6次車 女車主竟為2原因不追究

這算借還是算偷？雲南1名女車主因貪方便，所以把車匙放在車上，卻發現有人從地庫停車場開走她的車，翻查閉路電視發現是1名陌生男子所為，但對方開車後會將車駛回停車場泊好…

「滾」家人難替孩子取名 母隨口提「1單字名」獲全家大讚

名字是一輩子的稱呼，因此為小孩取名是一件重要的事，許多父母會選擇找算命師決定名字，也有人會選擇好聽、富有寓意的名字。大陸一個姓「滾」的家庭因為特殊姓氏，因此遲遲無法決定要為小孩取名，結果小孩媽媽靈機一動，想出「滾源」這個名字，不只代表希望孩子未來財源滾滾，唸起來也朗朗上口，相當可愛。

沒買不准走！雲南蘋果豐收卻滯銷 攤販「一籃籃」直擺馬路擋車逼買

一段雲南昭通攤販提著一袋袋蘋果「攔路」影片引發熱議。幾位攤主不理會執法人員多次將占道售賣蘋果的車輛拖走，乾脆提蘋果在路中...

幫你維權…從購物到遊戲退款 職業退費人月入可逾10萬

「抖音一哥」瘋狂小楊哥近期帶貨「香港美誠」高端月餅，被指並非香港而是廣東生產，不少消費者找美誠客服退款被拒。據了解，消費...

華東最大燃煤發電廠遭「海蜇入侵」 已清出21萬公斤還沒完…求救網友

海蜇被許多人當成餐桌上的美食，但卻為浙江一家發電廠帶來極大困擾。浙能嘉興發電廠的機械過濾網近日被大量的海蜇卡住，導致故障...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。