快訊

中職／陳子豪本季首次炸裂雙響砲 兄弟下半季冠軍到手

地牛翻身！20:14花蓮近海規模4.1地震 最大震度4級

狂買俄羅斯黃金！香港從俄進口黃金數量「翻了一番」 達205億元

圖方便將鑰匙放車裡！監視器曝陌生男偷開6次車 女車主竟為2原因不追究

香港01／ 撰文／李納德
雲南1名女車主因貪方便，所以把車匙放在車上，卻發現有人從地庫停車場開走她的車，翻查閉路電視發現是1名陌生男子所為，但對方開車後會將車駛回停車場泊好。情境示意圖。圖／Ingimage
雲南1名女車主因貪方便，所以把車匙放在車上，卻發現有人從地庫停車場開走她的車，翻查閉路電視發現是1名陌生男子所為，但對方開車後會將車駛回停車場泊好。情境示意圖。圖／Ingimage

這算借還是算偷？雲南1名女車主因貪方便，所以把車匙放在車上，卻發現有人從地庫停車場開走她的車，翻查閉路電視發現是1名陌生男子所為，但對方開車後會將車駛回停車場泊好。警方調查後發現，該男子已「偷駕」女車主的車已多達6次，而且每次開完都會加50元人民幣（約新台幣225元）汽油，以免被發現。女車主認為自己沒有實際損失，且對方年紀還小，決定不作追究。事件令網友好奇，為何陌生男不召車而要偷開別人的車，「這車貴嗎？加油的錢不如打車了？」。

陸媒報導，事發於雲南紅河，9月26日凌晨，車主李女士收到智慧泊車的訊息，發現有人偷開其車輛，其車曾被停泊在某路段，她到地庫停車場檢查發現車不見了，馬上報警。

偷駕車後入油補數

女車主聯絡物管調查閉路電視，發現1名陌生男子在淩晨4時20分把她的車開走，但10分鐘後又開回來還車。警方查問該男子，對方承認偷駕女事主的車多達6次，每次開完後為免被發現，都會去入50元人民幣的汽油。

女車主向陸媒表示，自己因為貪方便，平日會直接將車匙放在車內，事件中她沒實際損失，而且該男子年紀還小，不打算追究責任。她上傳影片，只是想提醒民眾不要將車匙放在車內。

網友：加油的錢不如打車了

事件令網友嘖嘖稱奇，「偷開後有入油」、「人還怪好」、「鑰匙放車上？還好沒闖禍……」、「協商一下，按次租用，錯開時間嘛」，部份人想起過去發生過類似事件，「以前那個是，車主知道有人開，沒在意，最後一次沒加油，就給報警了」，又認為女事主不應放棄追究，「犯罪必須付出代價」。

有網友好奇，陌生男幫車主入油，為何不自己召車，推測和其座駕品牌有關，「什麼車」、「不懂就問，這車貴嘛，加油的錢不如打車了」，但片段未有透露涉事汽車是甚麼品牌。

停車場監視器拍到，有名陌生男子偷偷開走女事主的車。圖／截自微博影片
停車場監視器拍到，有名陌生男子偷偷開走女事主的車。圖／截自微博影片

延伸閱讀：

屯門街坊簷篷底避雨排隊等車 撐傘男企車站被斥插隊…獲網力撐

救護車上性侵昏迷女病人 還這樣做更邪惡…男救護終落網被控強姦

文章授權轉載自《香港01》

停車場 車主

相關新聞

圖方便將鑰匙放車裡！監視器曝陌生男偷開6次車 女車主竟為2原因不追究

這算借還是算偷？雲南1名女車主因貪方便，所以把車匙放在車上，卻發現有人從地庫停車場開走她的車，翻查閉路電視發現是1名陌生男子所為，但對方開車後會將車駛回停車場泊好…

「滾」家人難替孩子取名 母隨口提「1單字名」獲全家大讚

名字是一輩子的稱呼，因此為小孩取名是一件重要的事，許多父母會選擇找算命師決定名字，也有人會選擇好聽、富有寓意的名字。大陸一個姓「滾」的家庭因為特殊姓氏，因此遲遲無法決定要為小孩取名，結果小孩媽媽靈機一動，想出「滾源」這個名字，不只代表希望孩子未來財源滾滾，唸起來也朗朗上口，相當可愛。

沒買不准走！雲南蘋果豐收卻滯銷 攤販「一籃籃」直擺馬路擋車逼買

一段雲南昭通攤販提著一袋袋蘋果「攔路」影片引發熱議。幾位攤主不理會執法人員多次將占道售賣蘋果的車輛拖走，乾脆提蘋果在路中...

幫你維權…從購物到遊戲退款 職業退費人月入可逾10萬

「抖音一哥」瘋狂小楊哥近期帶貨「香港美誠」高端月餅，被指並非香港而是廣東生產，不少消費者找美誠客服退款被拒。據了解，消費...

華東最大燃煤發電廠遭「海蜇入侵」 已清出21萬公斤還沒完…求救網友

海蜇被許多人當成餐桌上的美食，但卻為浙江一家發電廠帶來極大困擾。浙能嘉興發電廠的機械過濾網近日被大量的海蜇卡住，導致故障...

怎麼敢？深圳女醉客半途路邊便溺 男司機幫忙擦屁股

廣東深圳一名女子日前被拍到從一台網約計程車下車後，蹲在路邊就開始便溺，完事後疑似因為酒醉而無法起身，這時司機竟拿著一大疊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。