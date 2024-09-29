「滾」家人難替孩子取名 母隨口提「1單字名」獲全家大讚
名字是一輩子的稱呼，因此為小孩取名是一件重要的事，許多父母會選擇找算命師決定名字，也有人會選擇好聽、富有寓意的名字。大陸一個姓「滾」的家庭因為特殊姓氏，因此遲遲無法決定要為小孩取名，結果小孩媽媽靈機一動，想出「滾源」這個名字，不只代表希望孩子未來財源滾滾，唸起來也朗朗上口，相當可愛。
根據《搜狐》報導，大陸一對夫妻在即將迎來第一個孩子時，遲遲無法決定名字，主要是因為孩子的爸爸姓氏為「滾」，因此雖然媽媽從懷孕期間就開始思考取名問題，期間想出很多名字，卻都覺得不適合，便一路拖到孩子出生。
由於孩子的爸爸從小就因為特殊姓氏而被同齡人取外號嘲笑，因此滾爸爸不希望自己的命運重演在孩子身上。正當他在發愁時，孩子的媽媽隨口說了「滾源」這個名字，意外得到全家人的稱讚。
除了「滾」以外，特殊姓氏取名困難的狀況屢見不鮮，如毒、沙、茍這些姓氏，只要名字取不好，都可能因為諧音導致出現貶義，甚至被他人嘲笑。而「滾源」朗朗上口，還象徵著希望孩子未來財源滾滾，能避免名字歧義。
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