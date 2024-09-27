捕獲1頭賞9600元！寧夏招獵人解｢野豬之災｣ 200萬頭危害大陸26省

近日，寧夏懸賞招募「野豬獵人」，以每頭2400元（約新台幣9600元）的價格解決野豬氾濫問題。除寧夏遭受野豬氾濫導致農作物、交通受威脅外，大陸有26個省份正在遭到野豬危害。

9月23日，寧夏西吉縣林草局發布《關於遴選2024中央財政西吉縣野豬綜合防控項目捕獵隊伍和無害化處理隊伍的公告》稱，計劃獵捕西吉縣域內成年（40公斤以上）野豬300頭，每頭補償2400元（約新台幣9600元），經費預算為72萬元（約新台幣288萬元）；無害化處理成年（40公斤以上）野豬300頭，每頭200元（約新台幣800元），經費預算為6萬元（約新台幣24萬元）。

據陸媒《頂端新聞》報導，西吉縣沙溝鄉政府工作人員稱，由於當地近幾年生態變好，野豬等野生動物增多。尤其是野豬，在當地林場附近出現頻率比較高，主要會對農作物和交通等產生影響。

該工作人員說，「這邊山地比較多，村民多在山裡種莊稼，野豬也在山裡面，所以它們經常會去地裡面（破壞莊稼）。野豬出現在路上，有時也會引發交通事故，但一般情況下人不會被野豬攻擊。」

西吉縣林草局8月24日的工作動態稱，該縣什字鄉楊莊村村民張某種植的6畝玉米被野豬踩踏並啃食，不同程度受損。該局稱，今年獵捕野豬時，將什字鄉列為重點獵捕區域進行獵捕，減輕野豬對該區域農作物的危害。不過，本次捕獵範圍不包括火石寨自然保護區。

從全國來看，野豬傷人的案例也不在少數，甚至2021年有四川甘孜一個村幹部在巡山途中遭野豬攻擊遇難。實際上，野豬氾濫並非只在西吉縣，寧夏也並非首個獎勵獵捕野豬的地區。在此之前，陜西、四川、安徽等地已有過獎勵獵捕野豬的嘗試。

寧夏野豬獵人：捕獵累計投入百萬元 很難靠賞金發財

寧夏「賞金獵人」馬雲龍介紹，他已捕獵野豬10多年，經歷了從義務幫忙捕獵到接受懸賞的過程。馬雲龍說，2021~2023年時，西吉縣野豬比較多。「當時縣城19個鄉鎮，幾乎各地方都有野豬，玉米快收的時候，農民都在田地裡看著，防止野豬損壞。」

除了所在縣，馬雲龍的隊伍還被請去寧夏回族自治區的其他縣捕獵野豬，還去過新疆的烏魯木齊、伊犁。

在西吉縣林草局的公告中，要求獵捕隊伍必須配備無人機、紅外相機、獵犬10只以上、獵夾、軍工刀數把、鐵網、防護服等工具。馬雲龍的團隊3個人，並飼養40多只獵犬，所用工具包括熱成像無人機、熱成像、定位器、野豬矛等。

村民發現野豬，會聯繫賞金獵人。帶上15隻左右獵犬，狩獵就開始了：獵人們會先用熱成像無人機尋找野豬，離野豬二三百公尺時，先放頭犬尋找。頭犬嗅覺非常靈敏，能沿著氣味定位野豬。野豬位置確定後，其餘拖犬趕上去拖拽控制。隨後，獵人們趕到，持野豬矛上前協助。搏鬥過程中，獵犬發揮了關鍵作用。捕獲後的野豬，交給林業部門無害化處理，有的地方也會交給賞金獵人處理。

由於野豬生性兇猛，獵犬受傷的情況很多。馬雲龍說，他的團隊最多時每年捕獵三四百頭野豬，獵犬犧牲10多只，受傷更是常見。頭犬負責領導和尋找，價值1~10萬元（約新台幣4~40萬元）不等；拖犬負責控制野豬，價值1萬元（約新台幣4萬元）左右。這意味著，僅犧牲一只拖犬，就要損失1萬元（約新台幣4萬元）。相對來說，一頭野豬的賞金2000元（約新台幣8000元）左右，很難靠此發財。

馬雲龍日常還經營一家店鋪，但捕獵野豬他已累計投入百萬元（約新台幣4百萬元），這次西吉縣的「懸賞公告」發出後，馬雲龍也考慮報名。

「懸賞捕獵」的背後，是人類對抗野豬氾濫危害的探索。

國家林草局2024年1月的一份覆文稱，野豬分布在中國28個省，數量200萬頭，已不存在生存威脅，且很多省份數量過高，其中致害省份達26個，對當地群眾的生產生活造成了不利影響。該局於2023年6月發布公告，將野豬從「國家保護野生動物」中除名。

除中國以外，野豬治理已是國際難題。廣東省科學院動物研究所研究員、中國動物學會理事胡慧建說，由於野豬身體強壯，能適應不同的氣候條件，從東北到海南島，從熱帶雨林到寒帶，從幹旱地區到濕潤地區，包括西藏、新疆都有都有野豬分布。野豬危害已經具有全國性特征，野豬已成全國危害最大、範圍最廣的野生動物。

胡慧建介紹，「因為生態系統是個鏈條，現在生態系統中能控制野豬的老虎、豹子、熊等動物變少，加上野豬的耐受能力強、繁殖能力快，就形成超速發展的現狀。」

除了野外和鄉村，野豬也常在南京、杭州、珠海等城市里「出沒」，並發生過傷人事件。「城市出現野豬的情況已經比較普遍。只要城里有山，該山又和城外有連接，大都會存在這個問題。」胡慧建說。

以「賞金捕獵」的形式治理野豬是否科學?專家認為，捕獵野豬是無奈之舉，野豬2023年被「國家保護野生動物」除名後，捕獵野豬從法理上也已行得通。但仍需要注意過程管理、處理方式等問題。胡慧建表示，「治理野豬是國際難題，歐洲國家大街上也常出現野豬，他們用過節育、驅趕、獵殺等手段，但仍苦不堪言。」

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文章授權轉載自《香港01》