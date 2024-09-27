老鼠闖Donki(唐吉訶德)調味櫃貨架爽「開餐」！網友笑：五星級大鼠 Donki不回應

日式連鎖超市Don Don Donki（台灣稱唐吉訶德）驚見老鼠闖入！有港女於社交平台上傳片段，指於Donki（唐吉訶德）逛街時，於店內一貨架上看見有老鼠正「食mum mum」（吃東西），於是拿起手機拍攝，豈料老鼠看見有人注視和拍攝時，竟直直地望向鏡頭，且不斷咀嚼，完全沒有懼怕。許多網友見到貨架的老鼠，不但沒有斥嘔心，反而被其表情萌倒，直呼可愛，「我竟然會覺得抗拒，我一定逃離」、「$29.9（約新台幣119.6元）大家可以放棄？」、「五星級大老鼠」；不過亦有人擔憂老鼠出沒影響食品衛生，建議原PO應向食環處舉報。

Donki（唐吉訶德）回覆《香港01》查詢時指，該店於當日已收到顧客反映，店舖亦已即時作出跟進，包括採取捕鼠及驅鼠措施，亦已進行了深層清潔。對於為顧客帶來不愉快的購物體驗我們深感歉意，日後必定會加強防治工作。

Donki（唐吉訶德）超市貨架驚見老鼠「開餐」

該女生在threads發布片段，影片畫面可見，她當時正在逛Donki（唐吉訶德），於一調味料的貨架櫃上看見1隻老鼠，老鼠不停咀嚼，似乎在進食，原PO留言指「有隻老鼠食緊mum mum喎（吃東西）」。未幾老鼠貌似發現遭人凝望偷拍，竟望向鏡頭近4秒，嘴部仍然不斷郁動，表情相當趣怪。原PO搞怪地與老鼠打招呼，老鼠之後繼續埋首「開餐」，原PO其後就表示已即時通知職員處理。

網友大讚可愛：五星級大老鼠

有老鼠出沒理應令人震撼或害怕，但片段意外地引來網民激讚老鼠可愛，「我竟然會覺得抗拒，我一定逃離」、「很得意，雙目有神又不抗拒（同街溝老鼠比較），食得多日本應該不同種」、「$29.9（約新台幣119.6元）大家可以放棄？」。有人聯想起老鼠作主題的卡通片，「五星級大老鼠」、「主廚出現」、「點解識望鏡頭，是牠轉生成為老鼠」，原PO則笑稱「可能是偶像，懂得Feel鏡頭在哪邊」。

不過亦有人擔憂食品衛生問題，「很大隻，應該係長期客戶吧」、「會不會我地在那邊買的食品都讓老鼠食過，會不會感染戊型肝炎」，並呼籲原PO向食環處舉報。

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文章授權轉載自《香港01》