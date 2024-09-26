快訊

一聲巨響！淡江女宿廁所天花板掉落、輕鋼架塌陷 校方回應曝原因

賴清德軍令狀要綠委全勤 「賴友友」郭智輝立法院會請假挨轟：迴避電價議題？

聽新聞
0:00 / 0:00

老番顛！陸婦持刀欲割斷高空作業員安全繩 只因「牆是我家的」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名中國大陸老婦持刀想割斷高空作業員的安全繩。示意圖，非當事人。聯合報系資料照／記者盧振昇攝影
一名中國大陸老婦持刀想割斷高空作業員的安全繩。示意圖，非當事人。聯合報系資料照／記者盧振昇攝影

不是年齡大了就可以為所欲為！中國大陸一名老婦不滿高空作業的安全繩垂掛在自家牆外，竟持鐮刀試圖割斷繩索，作業員大喊制止也不理。

根據《新浪新聞》《大風視頻》報導，安徽合肥警方日前獲報，一名女子在一處社區大樓進行外牆維修工程，一名年近7旬老婦竟從住家窗戶中伸出鐮刀，試圖割斷高空作業安全繩。

施工女子發現後大聲喝斥，然而老婦仍持續切割，女子隨即報警。老婦的丈夫現身表示，牆面是他家的，繩子掛在他家牆外就要割。

警方調查發現，老婦過去就曾因樓上外牆施工，導致住家的外窗被弄髒而心生不滿，這次發現樓上又在施工，便持刀試圖割斷吊掛安全繩。

老婦駭人的舉動引發網友憤怒，表示這就是殺人行為，「這不是殺人害命嗎」、「這個必須判，這是謀殺」、「謀殺未遂」、「壞人到老也還是壞」、「年齡可不是法外之處！未成年一樣，老人也一樣」。

也有人發現已經不是第一次發生這種事了，呼籲相關單位積極處理，「這種事出過好幾次了，前幾次處理的都挺輕，難道非要出了人命才重視嗎」、「貌似是老太太與蜘蛛人（指高空作業員）的矛盾，實則是物業和社區管理工作缺失，希望街道辦事處能推進相關管理工作到位」。

殺人 老婦

延伸閱讀

重慶屋苑工人32樓高空作業不慎損壞花草 業主爆氣直接砍斷安全繩

驚悚！吊臂突斷裂…吊籃內4人重摔6公尺落地 現場畫面曝光

高科大工程爆工安意外 1工人疑失足「4樓墜2樓」送醫

板橋新建案驚傳死亡意外 工人高空作業疑中暑送醫不治

相關新聞

愛國電影「一生交給黨」票房慘收285萬 網酸：1億黨員都沒看？

中國主旋律電影「一生交給黨」8月1日在各地上映，然而直到9月25日，總票房僅有285萬元（人民幣，下同）。輿論紛紛分析票...

中國大批網紅醫師「穿黑絲」聊性知識 實為賣藥 有人吸粉200萬

近年互聯網醫療科普走紅，愈來愈多醫師走進鏡頭，不過隨著「聯播網」機構進場，編造劇情、直播帶貨、擦邊軟色情等亂象頻出，大量...

老番顛！陸婦持刀欲割斷高空作業員安全繩 只因「牆是我家的」

不是年齡大了就可以為所欲為！中國大陸一名老婦不滿高空作業的安全繩垂掛在自家牆外，竟持鐮刀試圖割斷繩索，作業員大喊制止也不理。老婦持刀欲割斷高空作業員安全繩 只因「牆是我家的」

餐廳大叔爽抽菸！女食客勸阻無效遭飛擲瓷碗 網友怒斥：必須刑拘

許多餐廳以及室內場所都嚴禁吸菸，不過湖南日前有女子和友人在餐廳用膳，難忍其中一位食客不斷吸菸，被菸味熏著，加上店內有張貼「禁止吸菸」標貼，遂上前試圖勸阻，不過對方未有理會，她只好求助服務員。服務員之後再向該男子反映，強調店內是禁止吸菸，但對方破口大罵，服務員被罵到連連後退。

房間淹成「水庫」！男旅客整爆飯店灑水系統 要賠6位數慘了

香港酒店房間內切勿吸菸。香港網路瘋傳1段影片，稱疑有大陸旅客在香格裡拉酒店內「抽菸」卻「整爆」酒店房間灑水系統...

「收藏世家阿姨」排解寂寞 花4000萬買千件文物…鑑定全是假貨

上海一名李姓女子為排解獨居寂寞，花了900多萬人民幣（約4000萬元新台幣）從一名文玩商人手中收了上千件「文物」；其女兒送鑑定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。