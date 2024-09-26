老番顛！陸婦持刀欲割斷高空作業員安全繩 只因「牆是我家的」

不是年齡大了就可以為所欲為！中國大陸一名老婦不滿高空作業的安全繩垂掛在自家牆外，竟持鐮刀試圖割斷繩索，作業員大喊制止也不理。

根據《新浪新聞》、《大風視頻》報導，安徽合肥警方日前獲報，一名女子在一處社區大樓進行外牆維修工程，一名年近7旬老婦竟從住家窗戶中伸出鐮刀，試圖割斷高空作業安全繩。

施工女子發現後大聲喝斥，然而老婦仍持續切割，女子隨即報警。老婦的丈夫現身表示，牆面是他家的，繩子掛在他家牆外就要割。

警方調查發現，老婦過去就曾因樓上外牆施工，導致住家的外窗被弄髒而心生不滿，這次發現樓上又在施工，便持刀試圖割斷吊掛安全繩。

老婦駭人的舉動引發網友憤怒，表示這就是殺人行為，「這不是殺人害命嗎」、「這個必須判，這是謀殺」、「謀殺未遂」、「壞人到老也還是壞」、「年齡可不是法外之處！未成年一樣，老人也一樣」。

也有人發現已經不是第一次發生這種事了，呼籲相關單位積極處理，「這種事出過好幾次了，前幾次處理的都挺輕，難道非要出了人命才重視嗎」、「貌似是老太太與蜘蛛人（指高空作業員）的矛盾，實則是物業和社區管理工作缺失，希望街道辦事處能推進相關管理工作到位」。