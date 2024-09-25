房間淹成「水庫」！男旅客整爆飯店灑水系統 要賠6位數慘了

香港酒店房間內切勿吸菸。香港網路瘋傳1段影片，稱疑有大陸旅客在香格裡拉酒店內「抽菸」卻「整爆」酒店房間灑水系統，導致房間變成「水庫」，沙發床鋪全遭殃，被要求貼償6.8萬港元（近28萬元新台幣）。

影片引來網友熱議，批評相關行為過分，「為什麼人們這麼喜歡吸菸！」 「這獲還不XX」、「也不用10萬（港元），便宜吧」 ; 但也有網友質疑事件起因 ，「吸菸是不會整爆消防噴頭頭的玻璃膽！要麼用火燒、要麼用硬物打爆！」、「煮東西吃也未必爆頭，何況吸菸？像是撞爆或者手多整爆」。《香港01》記者已向酒店查詢，正等候回覆。

疑大陸男酒店吸菸「整爆」灑水系統

有香港男性週二（9月24日）於Facebook群組「全香港店鋪消息（開張/執笠）關注組」發佈1段影片，留言「該......去旅行，在房間吸菸，整爆了香港香格裡拉灑水系統，要賠6萬8大元（港元）」 ，又指「這麼大地方也不用10萬（港元），可以上了小紅書投訴 」 。

影片長22秒，看到酒店房間內，地毯浸滿水，房間變成「水庫」，沙發床鋪全遭殃，職員在門口堆起毛巾防止水流出。影片中，有帶口音男子表示「僕x」，亦有講中文男子說「我的天啊！」。

網友質疑事件起因

影片引來線友熱議，批評相關行為過分，「為什麼人們這麼喜歡吸菸！」、「這獲還不XX 」、「也不用10萬，便宜吧」。

但也有網友質疑事件起因，「吸菸是不會整爆消防噴頭頭的玻璃膽！要麼用火燒、要麼用硬物打爆！」、「煮東西吃也未必爆頭，何況吸菸？像是撞爆或者手多整爆」、「吸菸哪會這麼誇張整爆頭？」、「我公司天天在菸霧頭都沒爆過，請你繼續吹」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》