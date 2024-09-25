港女搭東鐵疑被非禮：有東西碰屁股令她崩潰 口罩男有生理反應

乘搭公共交通工具時，小心有痴漢出沒！有港女在網上表示，今年8月在大圍站上車，當時列車車廂比較擁擠，但未去到「人貼人」的情況，惟她感受到「有東西碰到屁股」，而且是2次！樓主懷疑自己遭非禮，於是轉身查看，驚見1名戴口罩男子穿上1件遮住胯下的寬長上衣，疑似有生理反應。樓主即場指責對方非禮，口罩男說聲「抱歉，不小心碰到」，繼而在沙田站跑下車。

樓主稱由於當時腦海一片空白，故任由對方下車，事後和女親友商量時，女親友表示曾遇到類似事件，對方亦是在沙田站跑下車，懷疑犯人是同一名男子。樓主鼓足勇氣報警求助，形容「重新出發了，要好好生活了，女生真的要保護好自己」。

許多網友留言支持，「你好聰明！你沒做錯到，完全明白那刻你的無力」、「你有報警已經很聰明瞭」、「你好勇敢！讚！」。

戴口罩男子胯下疑有生理反應

該名25歲港女在小紅書發文表示，事發於今年8日某天的早上，她於8時許在大圍站上車往上班，當時「地鐵（港鐵）內很擁擠，感受到有東西碰到屁股」，最初不以為意，於是調整位置，「怎料過了一會，又有東西碰到我（樓主）」。樓主眼見每名站立的乘客起碼有2人左右的身位，估計自己遭非禮。

港女轉身見到1名戴口罩男子，對方穿上1件遮住胯下的寬長上衣，隱約見到對方有生理反應，於是指責對方非禮。口罩男連忙道歉「抱歉，不小心碰到」，繼而在沙田站跑下車。

受害港女一度不敢搭港鐵

旁邊乘客見狀建議樓主報警，但當時很多乘客正趕去返工，樓主「當下都有種覺得自己是製造麻煩的感覺，總覺得自己報警會影響別人」，加上沒有人伸出援手，樓主形容當時「真的是一片空白」。

樓主事後仍然感到很受傷，甚至一度不敢乘搭港鐵，事後和女親友商討此事，原來女親友有類似經歷，可疑男都是在沙田站跑下車，懷疑是同一人。

受害人報警後重新出發

樓主最後鼓勇氣報警求助，並在網上交代事件，指出自己已經重新出發，提醒其他女生記得保護好自己，「在街上遇到差不多事情的時候，也給陌生人一點勇氣，願你我都可以成為1個溫暖的人」。

大量網友在帖文支持樓主，「謝謝你的勇敢」、「抱抱你」、「加油」、「希望能慢慢復原」。

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文章授權轉載自《香港01》