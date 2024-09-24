快訊

威震董事長吳明達遭槍擊案 檢警搜索約談四海幫大哥到案

若大陸攻台 川普與賀錦麗誰更能應對？美6大搖擺州民調出爐

經長郭智輝視察台積熊本廠 預告逾十家台廠將進駐

聽新聞
0:00 / 0:00

像用拳頭打眼球！健身男亂用「筋膜槍」按摩 慘變白內障、視力剩0.2

香港01／ 撰文／陳進安
大陸一名男子，早前便因頻繁使用筋膜槍按摩眼睛，結果引致雙眼水晶體脫位併發白內障，左眼視力更僅剩0.2。示意圖／ingimage
大陸一名男子，早前便因頻繁使用筋膜槍按摩眼睛，結果引致雙眼水晶體脫位併發白內障，左眼視力更僅剩0.2。示意圖／ingimage

「筋膜槍」為近年健身好物，然而其也暗藏危機。中國大陸一名42歲羅姓男子，早前便因頻繁使用筋膜槍按摩眼睛，結果引致雙眼水晶體脫位併發白內障，左眼視力更僅剩0.2。慶幸的是，他及時接受手術，視力得以恢復。

本身是健身愛好者的羅先生三天兩頭就會去健身房鍛鍊，半個月前，他在健身教練的推薦下入手筋膜槍，每次按摩都讓他感覺很放鬆。由於工作忙，眼睛疲勞乾澀，後來他突發奇想，將筋膜槍用在眼睛上，「我就把筋膜槍調到低檔按壓眼周穴位，一次五分鐘」。

起初，羅先生還感覺挺舒服的，「就像做眼保健操一樣」，但堅持按了一個星期後，雙眼卻開始看不清東西，嚇得他趕緊到武漢大學附屬愛爾眼科醫院就診。

經檢查，羅先生的右眼視力為0.8，左眼視力僅剩0.2。該院白內障與老視專科副主任醫師孫明進一步檢查發現，羅先生眼睛出現白內障，並存在水晶體脫位的跡象。孫明推測，白內障可能是眼外傷所致，經詢問後判斷就是筋膜槍導致。

孫明解釋，筋膜槍的原理主要是利用高頻振動代替手部施力按摩運動後「緊繃」的神經和肌肉組織，眼睛是非常脆弱的器官，向眼睛施以持續、高頻的振動，相當於用拳頭快速擊打眼球，容易引起水晶體脫位、渾濁，甚至導致視網膜剝離，對視功能造成嚴重損害。

最終，羅先生在入院次日接受飛秒激光輔助白內障手術，手術順利完成，其左眼視力逐步恢復至0.8。

延伸閱讀：

青光眼｜眼壓異常致視神經萎縮！醫提醒及早做這件事可保全視力

不舒服常揉眼 武漢20歲女雙眼爬滿數百隻蟎蟲 驚揭患可致盲眼疾

文章授權轉載自《香港01》

健身房 白內障 視力

延伸閱讀

上班休息時間外禁裝水、如廁…他想離職怕被當草莓 全網狂罵：快逃

澳洲一堆「台灣難民」？他掀打工度假亂象 網嘆：非要當社會毒瘤

公公收驚也要媳婦處理？ 婆婆嗆：拜拜本來就是妳的事

女神轉世？印度女嬰天生「14根手指、12根腳趾」 一票村民湧醫院朝聖

相關新聞

像用拳頭打眼球！健身男亂用「筋膜槍」按摩 慘變白內障、視力剩0.2

「筋膜槍」為近年健身好物，然而其也暗藏危機。中國大陸一名42歲羅姓男子，早前便因頻繁使用筋膜槍按摩眼睛，結果引致雙眼水...

二次受騙！女子遇詐騙網搜「如何追回騙款」再墮騙局 網友：難怪

1次被騙是騙徒高招，二次受騙是自己愚蠢？

爸媽姓「死」孩子改名超苦惱！網友建議取這2字獲激讚：好極了！

替子女改名是父母一大難題，尤其是稀有姓氏。

陸網友炫耀巴劍稱「從博物館拿出來的」 千萬網紅鑑定：是真的

有網友發視頻稱，擁有千萬粉絲的鑑寶網紅「聽泉鑑寶」連線一名網友時，該網友展示多件「國寶級文物」，並稱其中的一把「巴劍」是...

「國外老太太能，我也能」 湖北84歲奶奶3000米躍下圓跳傘夢

湖北省黃岡市的84歲陶奶奶，近日到荊門漳河新區的飛行家基地，成功「打卡」3000公尺高空跳傘計畫，影片傳開後，網友紛紛按...

大陸網紅影片出現怪聲 網友從喇叭反光發現疑似上演活春宮

大陸直播帶貨界頂級網紅「瘋狂小楊哥」，早前宣布曾志偉為旗下三隻羊集團香港分公司老闆，舉行盛大的開幕禮時獲得大批藝人撐場。可惜近日風波不斷，繼被指販售假香港月餅後，今日（23日）再有大陸網友爆出直播影片出現奇怪聲音，更在喇叭上的反光看出了端倪，影片疑似上演活春宮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。