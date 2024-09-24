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像用拳頭打眼球！健身男亂用「筋膜槍」按摩 慘變白內障、視力剩0.2
「筋膜槍」為近年健身好物，然而其也暗藏危機。中國大陸一名42歲羅姓男子，早前便因頻繁使用筋膜槍按摩眼睛，結果引致雙眼水晶體脫位併發白內障，左眼視力更僅剩0.2。慶幸的是，他及時接受手術，視力得以恢復。
本身是健身愛好者的羅先生三天兩頭就會去健身房鍛鍊，半個月前，他在健身教練的推薦下入手筋膜槍，每次按摩都讓他感覺很放鬆。由於工作忙，眼睛疲勞乾澀，後來他突發奇想，將筋膜槍用在眼睛上，「我就把筋膜槍調到低檔按壓眼周穴位，一次五分鐘」。
起初，羅先生還感覺挺舒服的，「就像做眼保健操一樣」，但堅持按了一個星期後，雙眼卻開始看不清東西，嚇得他趕緊到武漢大學附屬愛爾眼科醫院就診。
經檢查，羅先生的右眼視力為0.8，左眼視力僅剩0.2。該院白內障與老視專科副主任醫師孫明進一步檢查發現，羅先生眼睛出現白內障，並存在水晶體脫位的跡象。孫明推測，白內障可能是眼外傷所致，經詢問後判斷就是筋膜槍導致。
孫明解釋，筋膜槍的原理主要是利用高頻振動代替手部施力按摩運動後「緊繃」的神經和肌肉組織，眼睛是非常脆弱的器官，向眼睛施以持續、高頻的振動，相當於用拳頭快速擊打眼球，容易引起水晶體脫位、渾濁，甚至導致視網膜剝離，對視功能造成嚴重損害。
最終，羅先生在入院次日接受飛秒激光輔助白內障手術，手術順利完成，其左眼視力逐步恢復至0.8。
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文章授權轉載自《香港01》
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