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二次受騙！女子遇詐騙網搜「如何追回騙款」再墮騙局 網友：難怪

香港01／ 桃樂斯／報導
大陸女子遭假冒快遞客服人員詐騙，上網搜尋「如何追回騙款」再遇騙。示意圖／ingimage
大陸女子遭假冒快遞客服人員詐騙，上網搜尋「如何追回騙款」再遇騙。示意圖／ingimage

1次被騙是騙徒高招，二次受騙是自己愚蠢？大陸1名女子遇冒充快遞客服詐騙致損失，於網上搜尋「如何追回被騙款」，被1則提為「高科技追款」廣告吸引，廣告內容表示可以駭進騙徒的銀行帳戶以助受害人追回損失。女子信以為真，先轉帳「服務費」，之後又再轉帳「技術費」，總共給了數逾千元，最終卻被所謂「技術人員」封鎖，這才發現受騙於是報警求助。網友看到女子再度被騙，不禁嘲諷指「人才」，「這智商，被騙太正常了」、「繼續搜『如何追回網上廣告騙的費用』，然後無限循環下去」。

遇詐騙搜「如何追回騙款」再被騙

大陸微博報導，廣東佛山有女子被假冒快遞客服人員詐騙造成損失，於是便在網上搜尋「如何追回被騙款」。當時她看到1則名為「高科技追款」廣告，表示可以駭進騙徒的銀行帳戶，再幫苦主追回損失，不過則需先付費220元作服務費，她看到後沒有猶豫，馬上進行繳費。

及後1名自稱是「技術人員」和她聯繫，先是向她了解被騙過程，讓其提供轉帳記錄，以及確認被騙金額。一連串貌似專業的態度讓女子放下戒心，最後「技術人員」表示需另外再收取4100元作為「技術費」，女子不虞有詐，再次轉帳，可惜對方收款後便立刻將其封鎖，她才驚覺自己再次被騙，隨即前往公安局報警求助；目前案件正在調查中。

網友熱議：不騙你騙誰？

事件引來網友熱議，紛紛嘲笑該女子，「不騙你騙誰？」、「人才」、「這智商，被騙太正常了」、「難怪會成為騙徒獵物」、「這個女子是禍不單行啊！」、「這定位真準啊」、「騙騙相連」。也有人挖苦「這屆騙子不行，居然只騙了1,000塊，建議騙子多上網課進修一下」、「繼續搜『如何追回網上廣告騙的費用』，然後無限循環下去」。

不過也有人認為不該嘲笑受害人，指被騙後心情混亂，一心只想追回損失，故失去了判斷力才受騙，「被騙已經夠慘了，怎麼還要嘲笑她呢？」。

延伸閱讀：

申請學生津貼$2500小心！騙徒疑扮官方圖詐騙　教育局籲提高警覺

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文章授權轉載自《香港01》

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