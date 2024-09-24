爸媽姓「死」孩子改名超苦惱！網友建議取這2字獲激讚：好極了！

替子女改名是父母一大難題，尤其是稀有姓氏。有大陸女網友於小紅書發文求問其他網友，父母姓「死」，孩子應改什麼名字。

網友看後議論紛紛，有人笑言「死神」、「死仔包」、「死而復活」，而當中有1個「取2字」的名字，獲最多網友讚好，形容「真的絕了」。

爸媽姓「死」孩子改什麼名字？

幫子女改好名字，是當父母首個重大責任。該大陸女網友於小紅書發布圖片，指父母姓「死」，於是集思廣益，求問其他網友應該取什麼名字才好，「姓『死』，取什麼名比較好呢？」。

網友看後絞盡腦汁，開玩笑地說「死亦生」、「死而復活」、「死神」、「死仔包」、「死予椿，這個名字是我自己取的所以意思這樣解釋：在嬰兒降臨人世繼承心同稿木向死而生的『死』姓氏時光中，能夠遇見與死字相生相對的生字從而此後繼承春天一般的生機與幸福，所以這裏的予『予』是直接音譯為遇『遇』，意為遇見，『椿』的意思也很簡單，是『春』直接音譯的」。

網友建議叫「死不了」獲激讚

而當中獲最多網友留言激讚的，是有人建議取「不了」兩字，全名是「死不了」，形容「真的絕了」、「夢想遠大」、「英雄所見略同」、「哈哈哈，確實」。原po也回覆「大家怎麼這麼搞笑啊，笑死人不償命啊」。

姓「死」人數不足千人

「死」屬稀有姓氏，「死」姓主要分布於中國西北部，是由北魏時期，少數民族的四字複姓發展而來，人數呈減少趨勢，據報導，目前人數不足千人。

早於2022年，大陸媒體報導指名叫「死文」的男子當上父親，由於姓「死」而為孩子改名而十分苦惱，當時網友同樣建議把孩子名字改為「死不了」。

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文章授權轉載自《香港01》