大陸網紅影片出現怪聲 網友從喇叭反光發現疑似上演活春宮

大陸直播帶貨界頂級網紅「瘋狂小楊哥」，早前宣布曾志偉為旗下三隻羊集團香港分公司老闆，舉行盛大的開幕禮時獲得大批藝人撐場。可惜近日風波不斷，繼被指販售假香港月餅後，今日（23日）再有大陸網友爆出直播影片出現奇怪聲音，更在喇叭上的反光看出了端倪，影片疑似上演活春宮。

有大陸網友分享了「三隻羊喬妹」吹喇叭的片段，不過影片在第9秒出現了奇怪的聲音，而且小楊哥眉頭緊皺。有眼利的網友在喇叭上的反光看到疑似上演活春宮，「三隻羊喬妹」立即登上微博熱搜，並引發網友熱烈討論。有網友留言表示：「確實有嗯嗯嗯的被撞擊後產生的聲音」、「你仔細聽，小楊哥說要『跳舞』後，裡面有其他聲音」、「確實有很奇怪的聲音」、「一男一女果（裸）體」、「不得不說，網友眼真尖」。

不過亦有不少網友都認為喇叭上的反光看不清，並留言指：「沒太看清，這是有人躺在那裡嗎？」、「有點假呢，誰會當著這麽多人的面」、「網友真會腦補，怎麽可能？人家在上班，又不是在夜場」、「我看著像對面用支架拍攝的工作人員」、「有多饑渴才會一邊直播一邊那個啊，傻的嗎？想像力不要太豐富」、「這能看出來什麽，要大家腦補嗎？」

由於事件引發熱議，事後「喬妹」亦有留言解釋，更指不會將影片刪除，表示「影片專門為你開通保存功能，給路過的解釋一下，師娘在邊上打黑悟空」。

有網友在喇叭上的反光看出了端倪。（微博）

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文章授權轉載自《香港01》