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天降內褲！妹子曬衣服內褲不慎掉落大叔頭上憤而報警 她哀求：放過我吧

香港01／ 撰文：田中貴
中國大陸網上流傳1條影片，指浙江溫州1名長髮女洗完衣物後，打算晾在陽台上時不慎甩手，內褲飛墜到街上，剛好跌在1名陌生大叔的頭上。 示意圖／Ingimage
中國大陸網上流傳1條影片，指浙江溫州1名長髮女洗完衣物後，打算晾在陽台上時不慎甩手，內褲飛墜到街上，剛好跌在1名陌生大叔的頭上。 示意圖／Ingimage

當當大男人遭女人內褲中正頭上，難免棹忌憤怒。中國大陸網上流傳1條影片，指浙江溫州1名長髮女洗完衣物後，打算晾在陽台上時不慎甩手，內褲飛墜到街上，剛好跌在1名陌生大叔的頭上。身穿吊帶黑色長裙的長髮女立即走到樓下善後，鏟了平頭裝的大叔突中「頭獎」，覺得覺得遭到羞辱，大怒報警。警員到場調查時，群眾圍觀知悉內情都等睇好戲，只見大叔十分「勞氣」，而長髮女則求饒叫了聲「你放過我吧」，現場傳出陣陣笑聲。

網友笑言大叔「心胸都幾狹窄」、「又不是故意，意外吧」、「老一輩會比較忌諱，可能會罵人，但不至於報警」、「警察能怎樣？難導把女子抓走嗎？」。

遭女人內褲中頭會不吉利？

大陸媒體報導，事發今年9月3日，現場位於浙江溫州1幢大廈，1名身穿黑色吊帶連身長裙的長髮女子剛洗完衣物，晾曬時不小心脫手，內褲直飛到樓下，剛好跌在路經現場的大叔頭上。傳聞在溫州非常忌諱類似事件，尤其營商，生意人會覺得不吉利，所以大叔遭女人內褲中頭後怒火中燒，誓要追究責任，憤而報警。

圍觀群眾發出陣陣笑聲

事發後長髮女趕到樓下善後，只見她手上拿着晾衣架和衣物，向大叔了解情況。網傳影片中可見，大叔拉着長髮女出去行人路，當時已有2名警員到場，大叔表現激動，不時指向樓上，連說「你看、你看」，相信指摘長髮女的內褲從天而降，中正其頭頂。長裙女則哀求道：「你放過我吧！」。圍觀的群眾知悉事件，看到大叔激動反應與長髮的無奈，現場傳出陣陣笑聲，惟未知事件如何告終。

影片引來大量網友討論，矛頭直指大叔，「小題大作，浪費警力」、「叫嗰男人將男性內褲放喺嗰女人頭上，當打和啦」、「好難唔笑出聲」。

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文章授權轉載自《香港01》

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