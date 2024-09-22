OL經痛坐博愛座遭乘客罵「無恥」 再踢椅背、吐口水兼動手打人

博愛座變「批鬥座」，不少巴士上的糾紛也源於博愛座及讓座的問題。最近1名母親在社交平台發文，表示某天早上約7時與就讀小學1年級的小朋友乘搭巴士，由於自己來月經感到不適，便與小孩一同坐在博愛座，不料被坐在後座的疑似中國大陸女乘客「篤背脊」，並以普通話罵她「無恥」。因為小朋友就在身邊，該母親起初不想與對方口角，但形容女子仍「不停吱吱喳喳話我」，最後更腳踢椅背、噴口水，甚至出手打人。原PO稱自己後來沒有還手，也沒有報警，擔心會影響小孩上學，不禁在文中大嘆「硬食咗呢一嘢真係覺得自己勁委屈」。

該名母親在網上發文並憶述事件經過，稱自己於早上約7時乘搭506號巴士送小朋友上學，她因為月經而感到不適，便和小孩坐在下層的博愛座。然而，原PO形容她其後被坐在後座的疑似大陸女乘客斥責，「後面呢個大陸女人就用手指篤我背脊，用普通話我無恥，坐咗老人家嘅位」，原PO聽後告訴對方「妳要讓咪自己讓囉」，說畢便沒有繼續爭吵，但對方卻繼續「吱吱喳喳」批評原PO。

原PO續指，「以我性格我一早同佢嘈㗎啦，不過我小朋友喺隔籬，我廢事影響到小朋友」，但最後雙方口角的導火線，為該名女乘客在乘車期間不停腳踢原PO的座位，原PO便出言大罵對方，「然後佢就不停向我噴口水，跟住仲出手打我」。原PO表示，由於小朋友就坐在旁邊，而且要上學，「報唔到警，硬食咗呢一嘢真係覺得自己勁委屈」。

貼文引起網友熱議，不少人更表示原PO不應有小朋友在場就想忍氣吞聲，「其實妳有小朋友，妳陪佢坐博愛座我都覺得冇問題」、「有小朋友更加會出聲，但要更冷靜地同個大陸人講，等小朋友知道，啱嘅嘢唔需要退讓」、「妳最錯就係因為送小朋友返學而唔報警，事後根本警察都唔會搵，妳即場搞反而有人嚟，一日半日返學遲少少，協助警方調查，邊間學校X就X埋間學校，喺細路面前，應該畀佢知道，乜嘢係正確錯誤」。原PO後來則上傳手機截圖，顯示她已完成電子報案。

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文章授權轉載自《香港01》