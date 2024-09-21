垃圾堆積如山...租屋5年慘變垃圾屋 屋主崩潰：當時覺得租客很漂亮

屋主噩夢！近日中國大陸1名屋主在網上抱怨，稱遇到衛生情況極差的女租客，指對方5年前租住房屋，「我當時還覺得她白白的，很漂亮」，沒料到女生近日表示要退租，連6,000元人民幣（約新台幣2.7萬元）的押金也不過問即失聯。屋主上門時，崩潰發現房間已變成垃圾屋，除了惡臭無比，全屋都是各式各樣的生活垃圾，堆疊到連開門入屋也有困難。最終屋主只能花錢請清潔工人打掃，甚至要更換新的梳化、床及衣櫃。

屋主：女租客「白白的，很漂亮」

綜合陸媒報導，大陸廣東深圳1名屋主李女士拍片抱怨遇上「恐怖租客」，指1名女租客退租後留下滿屋垃圾。她表示，該單位原已配備家電家具等，是2019年時由前租客轉讓給該名女生，「她是1998年（出生）的人，我當時還覺得她白白的，很漂亮」。李女士當時按規定收了共約6,000元人民幣（約新台幣2.7萬元）的2個月房租當押金，此後女生亦一直按時交租。

及至今年9月初，該名女生突然表示不準備續租。李女士於是回覆指收屋檢驗後沒有問題就會退還押金，誰知女生就此失聯。由於對方一直不回電話、簡訊，李女士於是上門找人，登門卻發現房間已變成「垃圾屋」，屋內垃圾堆積如山，連開門也有困難。

房間驚變「垃圾屋」發出惡臭

李女士指，本來房子地段不錯，也十分通風，但現在一入屋就能聞到「整個房子都是臭的」。廚房、浴室、睡房等全都堆滿垃圾，根本無處下腳，甚至連陽台都是大袋小袋的垃圾，根本出不去。

李女士只好花了近人民幣1,000元（約新台幣4535元）僱用2名清潔人員打掃，2人從9月11日下午至13日下午，足足花了2天才大致將屋內垃圾處理掉。光是首天，垃圾就裝了10多車，「這些垃圾大都是生活垃圾，有便當盒、紙盒、包裝袋、膠帶等等」。

清潔人員：垃圾多到門都打不開

從網上流傳的影片可見，單位內可見大量紙箱、垃圾袋、餐盒及衣物，相互堆疊。1名清潔人員說，「多到門都打不開，垃圾都到門這裡來了」。而拍片的女子鏡頭進入房間內，即可見地板有大面積污垢，本來白色的地面、牆身等都已發黑，梳化、料理台、桌子也全是垃圾；至於臥室內亦慘不忍睹，地面堆放大量垃圾，就連床上也未能倖免。

清潔人員懷疑租客5年來沒扔垃圾，垃圾也大多是便當餐盒、水瓶等生活垃圾。同時，影片發布者在抖音平台表示「這個垃圾桶是可以推拉的，為了方便推垃圾下樓，環衛工人特地帶來拉垃圾的」。而13日上傳的後續更新影片則可見，房間內已大致復原，但卻沒有了梳化、床及衣櫃。

家具扔掉需換新的

李女士續指，在清理完單位後，她將屋內的家具如梳化、床及衣櫃等都棄置了，「全部都不能用了，這些家具都不乾淨了」。她又指因為女租客從來沒有拖欠過租金，所以一直「對她比較信任」，然而現在卻覺得難以置信，「我不理解，挺漂亮的小姑娘，為什麼會把租住的房子搞成這樣」。

發現單位的現況後，李女士一直嘗試聯絡女租客不果，對方一直處於關機狀態。由於女租客並未提及關於押金的事，李女士指有了那筆押金，損失也有所減少，不過就指「押金不夠，床、沙發、衣櫃全要換新，還要消毒空1個月」。

至於決定將事件在網上公開，李女士起先只是因為覺得驚訝，沒想到卻引起網友關注，而她也不想讓人知道她就是該房屋主，「擔心影響房子後續的出租」。李女士又表示對於事件感到非常無奈，並懷疑女租客可能精神有問題，或已避走家鄉迴避處理，又指「希望這件事能引起一些年輕人的注意，不要再出現這種問題」。

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文章授權轉載自《香港01》